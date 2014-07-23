Оля Эйхенбаум
На сайте с 18 октября 2007
Пять художников о своих граффити для фестиваля «Лучший город Земли»
booooorrrriiiinnnnnnnggggg
Сделай сам: сервис для создания планировки и интерьера
предлагаю тебе заюзать мой проект, по-моему это гениально. если ты не понял - треугольник справа это бассейн с речной водой (из Москвы реки можно взять)
Как не сойти с ума в новостном и информационном потоке
максимально расслабилась
Как не сойти с ума в новостном и информационном потоке
аттятяттяяя! вот еще http://38.media.tumblr.com/dbbaa948830f05b429b60990a38654b3/tumblr_n95i7zuU4e1rubyugo1_400.gif
http://37.media.tumblr.com/tumblr_lpfpaw2vIa1qboo6mo1_500.gif