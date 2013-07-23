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Комментарии11Темы1Посты308
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О

Оля Эйхенбаум

На сайте с 18 октября 2007

Комментарии11Темы1Посты308
Коротко0
Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенах
Интерьер недели
Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенахПомещение компании Impulse VC с многофункциональными, экологичными и акустическими решениями в бизнес-центре «Сокол»
1
Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенах
Интерьер недели

Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенах Помещение компании Impulse VC с многофункциональными, экологичными и акустическими решениями в бизнес-центре «Сокол»

Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМ
Интерьер недели
Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМСтудия с органичным сочетанием исторических элементов и современного авторского дизайна
5
Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМ
Интерьер недели

Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМ Студия с органичным сочетанием исторических элементов и современного авторского дизайна

Студия с бюджетным лаконичным интерьером
Квартира недели
Студия с бюджетным лаконичным интерьеромЛаконичная и светлая квартира-мастерская с бюджетным ремонтном, выполненным за две недели
121
Студия с бюджетным лаконичным интерьером
Квартира недели

Студия с бюджетным лаконичным интерьером Лаконичная и светлая квартира-мастерская с бюджетным ремонтном, выполненным за две недели

Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Двухкомнатная квартира с бюджетным ремонтом и оригинальными авторскими решениями.
88
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира с бюджетным ремонтом и оригинальными авторскими решениями.

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе МонтрёйДом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.
40
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Город

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе МонтрёйДом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.
56
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй
Город

Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.

Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTrip
Город
Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTripИнтерьер офиса туристической интернет-компании OneTwoTrip с просторными зонами отдыха и панорамным балконом.
25
Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTrip
Город

Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTrip Интерьер офиса туристической интернет-компании OneTwoTrip с просторными зонами отдыха и панорамным балконом.

Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом
Дом
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный домБюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.
119
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом
Дом

Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом Бюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.

Квартира недели (Москва)
Дом
Квартира недели (Москва)Просторная семейная квартира с камином по проекту Елены Горенштейн.
90
Квартира недели (Москва)
Дом

Квартира недели (Москва) Просторная семейная квартира с камином по проекту Елены Горенштейн.

Квартира недели (Киев)
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.
35
Квартира недели (Киев)
Квартира недели

Квартира недели (Киев) Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.

Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина»
Город
Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина»Офис компании «Меха Екатерина» в здании мехового холодильника 1912 года на Большой Дмитровке.
38
Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина»
Город

Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина» Офис компании «Меха Екатерина» в здании мехового холодильника 1912 года на Большой Дмитровке.

Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира по проекту архитектора Дины Салаховой.
70
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира по проекту архитектора Дины Салаховой.

Квартира недели (Москва)
Город
Квартира недели (Москва)Семейная квартира с минималистским дизайном и авторской мебелью по проекту ZE|Workroom Studio.
96
Квартира недели (Москва)
Город

Квартира недели (Москва) Семейная квартира с минималистским дизайном и авторской мебелью по проекту ZE|Workroom Studio.

Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе»
Город
Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе»Камерная мансарда студии авторского интерьера «Дизайн в кубе».
11
Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе»
Город

Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе» Камерная мансарда студии авторского интерьера «Дизайн в кубе».

Интерьер недели (Москва): ADD Bureau
Город
Интерьер недели (Москва): ADD BureauОфис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.
19
Интерьер недели (Москва): ADD Bureau
Город

Интерьер недели (Москва): ADD Bureau Офис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.

Интерьер недели (Москва): Scott Howard
Город
Интерьер недели (Москва): Scott HowardСалон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».
13
Интерьер недели (Москва): Scott Howard
Город

Интерьер недели (Москва): Scott Howard Салон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».

Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Двухкомнатная квартира в английском стиле с камином и элементами прованса в декоре.
84
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира в английском стиле с камином и элементами прованса в декоре.

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Город
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel PokrovkaМосковский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
12
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka
Город

Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».

Квартира недели (Москва)
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Светлый лофт с авторским бюджетным ремонтом и декором.
111
Квартира недели (Москва)
Квартира недели

Квартира недели (Москва) Светлый лофт с авторским бюджетным ремонтом и декором.

Интерьер недели (Москва): «Кофеин»
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): «Кофеин»Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.
17
Интерьер недели (Москва): «Кофеин»
Интерьер недели

Интерьер недели (Москва): «Кофеин» Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.

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