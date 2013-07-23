Оля Эйхенбаум
На сайте с 18 октября 2007
Интерьер недели
Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенахПомещение компании Impulse VC с многофункциональными, экологичными и акустическими решениями в бизнес-центре «Сокол»
Интерьер недели
Офис венчурного фонда с работами Олега Доу и Кирилла Кто на стенах Помещение компании Impulse VC с многофункциональными, экологичными и акустическими решениями в бизнес-центре «Сокол»
Интерьер недели
Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМСтудия с органичным сочетанием исторических элементов и современного авторского дизайна
Интерьер недели
Студия IO и Stampsy в бывшем актовом зале ЦК ВЛКСМ Студия с органичным сочетанием исторических элементов и современного авторского дизайна
Квартира недели
Студия с бюджетным лаконичным интерьеромЛаконичная и светлая квартира-мастерская с бюджетным ремонтном, выполненным за две недели
Квартира недели
Студия с бюджетным лаконичным интерьером Лаконичная и светлая квартира-мастерская с бюджетным ремонтном, выполненным за две недели
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Двухкомнатная квартира с бюджетным ремонтом и оригинальными авторскими решениями.
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира с бюджетным ремонтом и оригинальными авторскими решениями.
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе МонтрёйДом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с собственным садом и студией-оранжереей.
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе МонтрёйДом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.
Город
Квартиры мира (Париж): Дом в районе Монтрёй Дом в восточном пригороде Парижа с садом, камином и многочисленными деталями.
Город
Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTripИнтерьер офиса туристической интернет-компании OneTwoTrip с просторными зонами отдыха и панорамным балконом.
Город
Интерьер недели (Москва): Офис OneTwoTrip Интерьер офиса туристической интернет-компании OneTwoTrip с просторными зонами отдыха и панорамным балконом.
Дом
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный домБюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.
Дом
Интерьер недели (Подмосковье): Загородный семейный дом Бюджетный дом для большой семьи по проекту архитектурного бюро Le Atelier.
Дом
Квартира недели (Москва) Просторная семейная квартира с камином по проекту Елены Горенштейн.
Квартира недели
Квартира недели (Киев)Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.
Квартира недели
Квартира недели (Киев) Квартира-студия в «Новопечерских липках» по проекту дизайнера Алеси Сахно — с деревянной мебелью, сделанной под заказ киевским мастером, барной стойкой и импровизированным камином из свечей.
Город
Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина»Офис компании «Меха Екатерина» в здании мехового холодильника 1912 года на Большой Дмитровке.
Город
Интерьер недели (Москва): «Меха Екатерина» Офис компании «Меха Екатерина» в здании мехового холодильника 1912 года на Большой Дмитровке.
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира по проекту архитектора Дины Салаховой.
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира по проекту архитектора Дины Салаховой.
Город
Квартира недели (Москва)Семейная квартира с минималистским дизайном и авторской мебелью по проекту ZE|Workroom Studio.
Город
Квартира недели (Москва) Семейная квартира с минималистским дизайном и авторской мебелью по проекту ZE|Workroom Studio.
Город
Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе»Камерная мансарда студии авторского интерьера «Дизайн в кубе».
Город
Интерьер недели (Москва): Студия «Дизайн в кубе» Камерная мансарда студии авторского интерьера «Дизайн в кубе».
Город
Интерьер недели (Москва): ADD BureauОфис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.
Город
Интерьер недели (Москва): ADD Bureau Офис бюро авторского интерьера, больше напоминающий роскошные апартаменты.
Город
Интерьер недели (Москва): Scott HowardСалон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».
Город
Интерьер недели (Москва): Scott Howard Салон дизайнерской мебели на территории центра Artplay по проекту «МАМАдизайн».
Квартира недели
Квартира недели (Москва)Двухкомнатная квартира в английском стиле с камином и элементами прованса в декоре.
Квартира недели
Квартира недели (Москва) Двухкомнатная квартира в английском стиле с камином и элементами прованса в декоре.
Город
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel PokrovkaМосковский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Город
Интерьер недели (Москва): Mamaison All-Suites Spa Hotel Pokrovka Московский бутик-отель европейской сети Mamaison и ресторан «Цифры».
Интерьер недели
Интерьер недели (Москва): «Кофеин»Офис сети «Кофеин» с тренинг-центром для бариста и террасой на крыше.
Интерьер недели