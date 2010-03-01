Дорада в рукаве Нет, дорада в рукаве – это не совсем то, что вы подумали. Не то, чтобы я сошла с ума и предлагаю вам складывать рыбу в рукав рубашки и наливать варенье в карманы. Хотя в детстве, по правде говоря, второе частенько приходило мне в голову, как и желание перекусить сосулькой и полизать замерзшие качели. Я хочу поделиться с Вами простым рецептом, который незаменим в случае, если необходимо...