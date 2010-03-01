bumina
На сайте с 17 июня 2009
Рецепты читателей
Дорада в рукавеНет, дорада в рукаве – это не совсем то, что вы подумали. Не то, чтобы я сошла с ума и предлагаю вам складывать рыбу в рукав рубашки и наливать варенье в карманы. Хотя в детстве, по правде говоря, второе частенько приходило мне в голову, как и желание перекусить сосулькой и полизать замерзшие качели. Я хочу поделиться с Вами простым рецептом, который незаменим в случае, если необходимо...
Рецепты читателей
Дорада в рукаве Нет, дорада в рукаве – это не совсем то, что вы подумали. Не то, чтобы я сошла с ума и предлагаю вам складывать рыбу в рукав рубашки и наливать варенье в карманы. Хотя в детстве, по правде говоря, второе частенько приходило мне в голову, как и желание перекусить сосулькой и полизать замерзшие качели. Я хочу поделиться с Вами простым рецептом, который незаменим в случае, если необходимо...
Рецепты читателей
История Виски Грaнтс (Grant's)Итак, предлагаем Вам отправиться в путешествие вместе с виски Грaнтс. Это моя первая статья об истории алкоголя, если понравится — буду писать и дальше. Начнём с виски, а дальше и по другим напиткам сможем пройтись. О Grant’s решил написать, так как увидел их приложение в Facebook по организации вечеринок (apps.facebook.com/grants-party).
Рецепты читателей