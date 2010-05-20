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Y

yuliya_ya

На сайте с 17 июня 2009

Комментарии2
Темы0
Посты2
Коротко0
Рецепты читателей
Полента с помидорами и каперсамиМой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)
15
Рецепты читателей

Полента с помидорами и каперсами Мой прошлый рецепт вызвал бурное обсуждение) Но обсуждали не рецепта, а моралистику употребления мяса. Дабы всех помирить пощу рецепт блюда, которое угодит всем)

Рецепты читателей
Кролик, проще чем вы думаетеБыла на майских в Париже. Угощали друзья на убой конечно! И кроме всего прочего я первый раз попробовала мясо кролика.
141
Рецепты читателей

Кролик, проще чем вы думаете Была на майских в Париже. Угощали друзья на убой конечно! И кроме всего прочего я первый раз попробовала мясо кролика.