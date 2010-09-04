Центр испанского языка и культуры ADELANTE
На сайте с 18 июня 2009
Измениния в программе:
1. Вечер испанской поэзии «Час смерти – жизни воскресенье» - переносится на июнь. Точная дата будет объявлена позднее.
2.Спектакль «Фандо и Лис» молодого мексиканского режиссера Рикардо Марина - начало в 20:00.
Что: Беседа на испанском: «Фрида» с историком, специалистом по латиноамериканскому искусству Джеймсом Олесом (США-Мексика).
Где: в Центре ADELANTE (Невский пр., 54).
Когда: понедельник, 22 марта в 19:30. ВНИМАНИЕ! Дата встречи была изменена!
Начав разговор о Фриде Кало, мы поняли, что многое из ее жизни и творчества так и осталось для нас загадкой. Поэтому в рамках месяца, посвященного женщине, мы хотели бы вернуться к этой, пожалуй, самой знаменитой художнице под руководством нашего гостя, историка латиноамериканского искусства, автора многочисленных монографий Джеймса Олеса. Вход свободный, количество мест ограничено.
Завтра будет! В 20:00 концерт испанского гитариста Хосе Мигеля Морено в Католической Церкви Св. Екатерины на Невском 32-34. Вход свободный! Приходите обязательно:))
Очень ждем Вас на событиях, особенно на "Днях Аргентины" и кинофестивале TangoFutbolChe :)