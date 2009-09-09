Центр испанского языка и культуры ADELANTE
На сайте с 18 июня 2009
Питер
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Питер
Программа отдела культуры Центра ADELANTE-сентябрь 2010 Надеемся, что после месяца отдыха ты полон энергии, ведь в сентябре наша программа наполнена событиями, которые ты не можешь пропустить. В первую очередь, мы хотели бы напомнить, что многие страны Латинской Америки отмечают в этом месяце День независимости. Если ты уже побывал в этих странах или в Испании, то сможешь похвастаться своими каникулами, отправив свою лучшую фотографию на...
Питер
Программа отдела культуры на июль 2010En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...
Питер
Программа отдела культуры на июль 2010 En español.Июль – разгар лета, пора путешествий, отпусков, отдыха, а в Санкт-Петербурге – замечательное время белых ночей. Поэтому мы и решили посвятить июль теме лета. В течение этого месяца мы поговорим о том, как и где лучше путешествовать, да и сами не раз выберемся на свежий воздух. Знакомься с программой на Июль – месяц Лета в ADELANTE! Мы ждем тебя на наших мероприятиях!Хочешь...
Питер
Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...
Питер
Программа мероприятий Центра ADELANTE на июнь 2010 г Información en español. После интереснейших «Дней Мексики в Санкт-Петербурге» в мае, нас ждет не менее интересный и насыщенный июнь, который мы решили посвятить театру. Ведь в июне к нам в город приезжают сразу две театральные компании, из Аргентины и Испании, которые представят свои спектакли на испанском языке на петербургских сценах. Помимо этого тебя ждет множество других...
Питер
Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...
Питер
Программа отдела культуры Центра ADELANTE - май 2010 Información en español aquí.Мы решили отправиться в путешествие в далекую и загадочную Мексику. Вместе мы будем раскрывать тайны древних доиспанских культур, знакомиться с историей самой большой испаноязычной страны и ее многоликим искусством, и, конечно же, веселиться по-мексикански. В мае, среди других культурных мероприятий, тебя ждут «Дни Мексики в Санкт-Петербурге», организованные...
Питер
Программа культурных мероприятий - апрель 2010Программа отдела культуры - апрель 2010 Información en español aquí.Приближается апрель, который уже по традиции станет литературным месяцем в Центре ADELANTE. Ведь помимо Международного дня книги, именно на апрель приходится и Международный день детской книги, который отмечается ежегодно 2 апреля. В течение всего месяца тебя ждет множество увлекательных событий а, быть может, и...
Питер
Программа культурных мероприятий - апрель 2010 Программа отдела культуры - апрель 2010 Información en español aquí.Приближается апрель, который уже по традиции станет литературным месяцем в Центре ADELANTE. Ведь помимо Международного дня книги, именно на апрель приходится и Международный день детской книги, который отмечается ежегодно 2 апреля. В течение всего месяца тебя ждет множество увлекательных событий а, быть может, и...
Питер
Программа отдела культуры - март 2010 годаМесяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...
Питер
Программа отдела культуры - март 2010 года Месяц Женщины!Февраль принес нам частицу света и цвета Испании и Латинской Америки через произведения таких творцов, как Фрида, Гойя и Гуаясамин. Сейчас, оставляя позади месяц живописи, мы не отдаляемся от искусства, красоты и культуры в целом, потому что Март в ADELANTE – Месяц Женщины!8 марта празднуется Международный женский день и, в связи с этим праздником, мы вновь приблизимся к...
Питер
Культурная программа на декабрь 2009 гСанкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...
Питер
Культурная программа на декабрь 2009 г Санкт-Петербург, декабрь 2009 г. Весь ноябрь мы путешествовали по Латинской Америке: мы потанцевали танго, насмотрелись бразильских фильмов, предварительно поучив португальский, читали все вместе современную чилийскую литературу. Но нам этого мало! Продолжай «путешествовать» вместе с нами по Бразилии, Чили и Аргентине, узнавая еще больше о культурах этих замечательных стран. В течение...
Питер
Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 гв течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.
Питер
Культурная программа Центра ADELANTE на ноябрь 2009 г в течение ноября и декабря открывай вместе с нами все многообразие богатых, удивительных и для многих незнакомых культур трех самых больших стран Латинской Америки: Бразилии, Чили и Аргентины.
Питер
Культурная программа на октябрь 2009Санкт-Петербург, октябрь 2009 г. 12 октября во всём испаноязычном мире отмечается День Испанидад, посвященный открытию Америки. В Испании - Национальный праздник. В связи с этим в Центре ADELANTE октябрь традиционно посвящается Испании. В течение всего месяца мы приглашаем тебя узнавать еще лучше эту замечательную страну: ее музыку, ее кинематограф, ее традиции. Празднуй вместе с нами...
Питер
Культурная программа на октябрь 2009 Санкт-Петербург, октябрь 2009 г. 12 октября во всём испаноязычном мире отмечается День Испанидад, посвященный открытию Америки. В Испании - Национальный праздник. В связи с этим в Центре ADELANTE октябрь традиционно посвящается Испании. В течение всего месяца мы приглашаем тебя узнавать еще лучше эту замечательную страну: ее музыку, ее кинематограф, ее традиции. Празднуй вместе с нами...
Питер
Центр ADELANTE на Невском 54!У нашего нового места богатая история, вот что мы нашли на сайте http://walkspb.ru/zd/nevskiy54.html:На участке дома № 54/3 по Невскому проспекту в 1740х годах архитектором Главной полицмейстерской канцелярии П.А. Трезини был построен собственный дом. Вскоре участок был выкуплен графом И.И. Шуваловым. В 1750–1751 годах по проекту С.И. Чевакинского здание было расширено и надстроено.
Питер