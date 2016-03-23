Мари
На сайте с 25 июня 2009
Они просто с февраля покупают одни и те же продукты в магазинах в разных регионах и смотрят, подорожали ли они или нет за это время. Привязки к количеству еды на неделю или месяц нет.
Очень часто туда ходила с папой в детстве...
Вдохновил? По-моему, все полностью скопировано с американского стартапа, вплоть до стиля общения с клиентами.
У нас в районе есть и Перекресток, и 7 континент, и Ашан, и Дикси, и Монетка, и даже Фикс Прайс. Если переодически после работы заходить в разные места и попадать на акции, можно хорошо сэкономить. Например, молоко 2,5% в Монетке сейчас стоит 30 рублей, сметана 20% 400 гр. 40 рублей.
Покупаю куриные грудки на кости. Из кости варю бульон, очень вкусный суп выходит.
А там тоже надо деньги платить за бронь?
такое чувство, что читаешь какой-то вымышленный рассказ, а не реальную историю. Грустно :(
"овощное масло" - это пять
а где же фотография нашего героя?
Вот, всем ребятам пример!
какао-пудра туда же
Что плохого в том, чтобы заимствовать лучшее? Главное, чтобы оно работало и было полезным.
Заимствовать все хорошее - это замечательно. Просто надо вещи своими имена называть. "Прочитали в журнале "Афиша" про новый классный американский сервис и решили сделать такой же проект в России". Зачме писать про то, что "вот мы подумали и решили...". За вас уже подумали американские "коллеги", вам оставалось адаптировать это к российским реалиям.
Обязательно! :)
Узнаю себе. Зачем я это прочитала? Теперь буду расстраиваться, думая, что у меня иппохондрия. А если ее еще нет, то она непременно разовьется из-за переживаний.