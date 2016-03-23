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Комментарии68Темы1Посты1
Коротко0
М

Мари

На сайте с 25 июня 2009

Комментарии68Темы1Посты1
Коротко0
Я — ипохондрик

Узнаю себе. Зачем я это прочитала? Теперь буду расстраиваться, думая, что у меня иппохондрия. А если ее еще нет, то она непременно разовьется из-за переживаний.

Стоимость продуктового набора российского студента

Они просто с февраля покупают одни и те же продукты в магазинах в разных регионах и смотрят, подорожали ли они или нет за это время. Привязки к количеству еды на неделю или месяц нет.

Архитектор Михаил Князев — о Палеонтологическом музее

Очень часто туда ходила с папой в детстве...

Проси что хочешь

Вдохновил? По-моему, все полностью скопировано с американского стартапа, вплоть до стиля общения с клиентами.

Как экономить на домашней еде

У нас в районе есть и Перекресток, и 7 континент, и Ашан, и Дикси, и Монетка, и даже Фикс Прайс. Если переодически после работы заходить в разные места и попадать на акции, можно хорошо сэкономить. Например, молоко 2,5% в Монетке сейчас стоит 30 рублей, сметана 20% 400 гр. 40 рублей.

Покупаю куриные грудки на кости. Из кости варю бульон, очень вкусный суп выходит.

Онлайн бронирование

А там тоже надо деньги платить за бронь?

Лицензия на добро: Сотрудник полиции — о согласовании добра в соответствующих органах

такое чувство, что читаешь какой-то вымышленный рассказ, а не реальную историю. Грустно :(

Рецепты шефов: Брауни с орехами

"овощное масло" - это пять

Личный опыт: Услуга персонального стилиста

а где же фотография нашего героя?

Личный опыт: Зачем идти в муниципальный совет

Вот, всем ребятам пример!

Рецепты шефов: Брауни с орехами

какао-пудра туда же

Лицензия на добро: Сотрудник полиции — о согласовании добра в соответствующих органах

читаешь Замок Кафки)

Проси что хочешь

Что плохого в том, чтобы заимствовать лучшее? Главное, чтобы оно работало и было полезным.

Проси что хочешь

Заимствовать все хорошее - это замечательно. Просто надо вещи своими имена называть. "Прочитали в журнале "Афиша" про новый классный американский сервис и решили сделать такой же проект в России". Зачме писать про то, что "вот мы подумали и решили...". За вас уже подумали американские "коллеги", вам оставалось адаптировать это к российским реалиям.

Я — ипохондрик

Обязательно! :)

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