Старый Новый Париж Париж - это не только круассаны, уличные художники, памятники и модные магазины. Это и один из экономических и научных центров страны. Город удивительно многолик и кроме памятников старины здесь можно найти суперсовременные здания и архитектурные диковинки. Кто-то считает, что постройки XX-XXI веков органично вписываются в архитектуру города, а кто-то уверен в обратном.