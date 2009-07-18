Отель категории ноль звезд – Null Stern Hotel В небольшом швейцарском городке Зевелен появился необычный отель, который называется Null Stern Hotel. Необычность отеля заключается в том, что это первый и пока единственный отель категории “ноль звезд”. В “номерах” суперэкономного отеля нет ни телевизора, ни телефона, ни душа, ни холодильника. Вообщем легче перечислить, что есть в “номерах” отеля, а это кровати и тумбочки. Чтобы...