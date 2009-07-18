myr_way
На сайте с 26 июня 2009
Путешествия читателей The Village
Гостиница Puerta America в Мадриде В Мадриде владельцы сети дорогих отелей Silken представили свой новый проект, уже находящийся на стадии окончательной отделки. Отель "Пуэрта Америка", на полпути между центром города и аэропортом, стоил 75 млн. евро, в нем 360 номеров. Для оформления его интерьеров были приглашены, в общей сложности, 23 архитектора и дизайнера. Жан Нувель выразил желание декорировать также и фасад...
Путешествия читателей The Village
Гостиница Puerta America в Мадриде В Мадриде владельцы сети дорогих отелей Silken представили свой новый проект, уже находящийся на стадии окончательной отделки. Отель "Пуэрта Америка", на полпути между центром города и аэропортом, стоил 75 млн. евро, в нем 360 номеров. Для оформления его интерьеров были приглашены, в общей сложности, 23 архитектора и дизайнера. Жан Нувель выразил желание декорировать также и фасад...
Путешествия читателей The Village
Самые дорогие отели мираPresident Wilson (Женева, Швейцария) Подняться на вершину этого чарта женевскому отелю позволила впечатляющая цена, которую придется заплатить тем, кто захочет остановить в королевском пентхаусе - 54 000 долларов. Аспидная доска, кожа, белый оникс на стенах, инкрустация кристаллов Сваровски на полу, предметы...
Путешествия читателей The Village
Самые дорогие отели мира President Wilson (Женева, Швейцария) Подняться на вершину этого чарта женевскому отелю позволила впечатляющая цена, которую придется заплатить тем, кто захочет остановить в королевском пентхаусе - 54 000 долларов. Аспидная доска, кожа, белый оникс на стенах, инкрустация кристаллов Сваровски на полу, предметы...
Путешествия по Европе от читателей The Village
Отель категории ноль звезд – Null Stern HotelВ небольшом швейцарском городке Зевелен появился необычный отель, который называется Null Stern Hotel. Необычность отеля заключается в том, что это первый и пока единственный отель категории “ноль звезд”. В “номерах” суперэкономного отеля нет ни телевизора, ни телефона, ни душа, ни холодильника. Вообщем легче перечислить, что есть в “номерах” отеля, а это кровати и тумбочки. Чтобы...
Путешествия по Европе от читателей The Village