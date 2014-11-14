Maria Dmitrieva
На сайте с 31 июля 2014
В текущей статье почему-то смешаны два происшествия будто одно является следствием другого, но это два разных происшествия:
1. прорыв водопровода в Районе Якиманки http://echo.msk.ru/news/1411466-echo.html
http://www.mreporter.ru/reports/41720
2. и на Пятницой http://www.m24.ru/articles/57033
Я не очень понимаю, как асфальт обвалился на Пятницкой, если Якиманский и Мароновский переулок находятся в районе метро Октябрьская и перекрыта Якиманка?
Где, за сколько и, главное, зачем покупать вещи с чёрно-белым портретом фигурантки дела «Оборонсервиса», не уточняется.
Поддерживаю, тех кто оставил отзывы о Shiseido Tsubaki, Lee Stafford и Organic shop, последние пару лет чередую только их. Но, что касается Organic shop, то только маски и бальзамы/кондиционеры, от них в восторге абсолютном, а от всех их шампуней (разных их линий) волосы непослушные и "мочалкообразные".
я вообще всегда за то, что можно использовать,все что вкусно и все что хочется)
Но варенье тоже лучше будет поварить с крахмалом или желатином,чтобы оно было желеобразным и не растекалось
странно, что неделю назад десятки школ собирались закрыть из-за плохой успеваемости учеников, а тут раз и прикрыли все на карантин, впервые лет за 10, хотя гриппом каждый год все болеют
«мировая практика разборки таких зданий показывает, что это мероприятие очень небезопасное и дорогостоящее».
Поэтому российская практика докажет, что как только сумма будет определена, достройка здания станет просто дорогостоящей для определенных лиц,или просто кто-то "распилит" денег на сносе, очень даже безопасно
только я заметила потрясающего белого кота?
Роспись на стене и будильник-очень. И вся квартира, очень аккуратная и приятная)
Скоро в продаже во всех Военторгах страны! )
если уточнят - не справятся со спросом.
а так пока всю армию оденут)
Встречались 6 лет и начали снимать совместно квартиру при первой финансовой возможности. Снимать сразу начали в центре, чтобы не тратить много времени на дорогу (работа, развлечения), на тот момент на двоих оставалось 40-45 тысяч, и ничего, кажется даже не сильно в чем-то отказывали себе.
Отвечая на вопрос автора, несмотря на то, что сейчас финансовые возможности улучшились, дороже чем за 50 тысяч квартиру не стала бы снимать