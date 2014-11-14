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Maria Dmitrieva

На сайте с 31 июля 2014

Комментарии25
Темы0
Посты3
Коротко0
Сколько вы готовы платить за жилье в Москве?

Встречались 6 лет и начали снимать совместно квартиру при первой финансовой возможности. Снимать сразу начали в центре, чтобы не тратить много времени на дорогу (работа, развлечения), на тот момент на двоих оставалось 40-45 тысяч, и ничего, кажется даже не сильно в чем-то отказывали себе. 
Отвечая на вопрос автора, несмотря на то, что сейчас финансовые возможности улучшились, дороже чем за 50 тысяч квартиру не стала бы снимать

Большая яма на отреконструированной Пятницкой улице

В текущей статье почему-то смешаны два происшествия будто одно является следствием другого, но это два разных происшествия:

1. прорыв водопровода в Районе Якиманки http://echo.msk.ru/news/1411466-echo.html
http://www.mreporter.ru/reports/41720

2. и на Пятницой http://www.m24.ru/articles/57033

Большая яма на отреконструированной Пятницкой улице

Я не очень понимаю, как асфальт обвалился на Пятницкой, если Якиманский и Мароновский переулок находятся в районе метро Октябрьская и перекрыта Якиманка?

Евгения Васильева выпустила футболки со своим изображением

Где, за сколько и, главное, зачем покупать вещи с чёрно-белым портретом фигурантки дела «Оборонсервиса», не уточняется.

Идеальный шампунь. Такой существует?

Поддерживаю, тех кто оставил отзывы о Shiseido Tsubaki, Lee Stafford и Organic shop, последние пару лет чередую только их. Но, что касается Organic shop, то только маски и бальзамы/кондиционеры, от них в восторге абсолютном, а от всех их шампуней (разных их линий) волосы непослушные и "мочалкообразные".

Macaroons

я вообще всегда за то, что можно использовать,все что вкусно и все что хочется)
Но варенье тоже лучше будет поварить с крахмалом или желатином,чтобы оно было желеобразным и не растекалось

Все школы Москвы закрылись на карантин

странно, что неделю назад десятки школ собирались закрыть из-за плохой успеваемости учеников, а тут раз и прикрыли все на карантин, впервые лет за 10, хотя гриппом каждый год все болеют

"Дом на Мосфильмовской" может быть полностью разобран

«мировая практика разборки таких зданий показывает, что это мероприятие очень небезопасное и дорогостоящее».
Поэтому российская практика докажет, что как только сумма будет определена, достройка здания станет просто дорогостоящей для определенных лиц,или просто кто-то "распилит" денег на сносе, очень даже безопасно

Квартира недели

только я заметила потрясающего белого кота?

Квартира недели

Роспись на стене и будильник-очень. И вся квартира, очень аккуратная и приятная)

Евгения Васильева выпустила футболки со своим изображением

Скоро в продаже во всех Военторгах страны! )

Евгения Васильева выпустила футболки со своим изображением

если уточнят - не справятся со спросом.

а так пока всю армию оденут)

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