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Maria Dmitrieva

На сайте с 31 июля 2014

Комментарии25
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
MacaroonsЛегендарное французское миндальное печенье можно сделать и на собственной кухне
20
Рецепты читателей

Macaroons Легендарное французское миндальное печенье можно сделать и на собственной кухне

Рецепты читателей
Ягодный тартЛюбителям тирольских пирогов "из магазина". Готовим сами неприлично просто
10
Рецепты читателей

Ягодный тарт Любителям тирольских пирогов "из магазина". Готовим сами неприлично просто

Путешествия по Европе от читателей The Village
Soelden. Альпийская ИбицаЕсли зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы
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Путешествия по Европе от читателей The Village

Soelden. Альпийская Ибица Если зимой все же хочется именно зимнего отдыха со снегом, глинтвейном и пуншем, гирляндами и елками на улицах, и Вы сторонник активного отдыха, мой вам совет - отправляйтесь в Альпы