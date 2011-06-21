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Irina Poyandaeva

На сайте с 1 июля 2009

Комментарии7
Темы0
Посты16
Коротко0
Зеленушки для сыроедов

Сыроеды не едят сыр. А кто его ест может экспериментировать :)

Круглый стол: Возможно ли питаться здоровой пищей в Москве?

Волна дошла и до нас!
В Европе безумное количество магазинов и вообще продуктов со значками Bio, Organic и т.д. но все мы прекрасно знаем как это выращивается и поставляется на рынок.
То что продукт органически выращенный может подтвердить только 10% из 100. Вот и задумайтесь прежде чем покупать очередной продукт, якобы выращенный экологически!
Мода и не более...

Замороченная закуска

болгарский ))

Овсянное утро

hlopya luchshe smeshivat s molokom... togda oni chut nabuhnut/
i obyazatelno v silno razogretuy duhovku

Супчик из тыквы

Любые, можно бросить маленькую картофелину, лук, морковь, капусту, брокколи и т.д. (кто что любит). Чтобы вкус тыквы был более насыщенный, отваренные овощи можно не добавлять к тыкве, а использовать только бульон.

Вы не едите мясо?

Такое вступление, было сделано к серии постов с рецептами без мяса.
Решила начать с кулинарии...
Пирог показался самым доброжелательной едой для новогодних праздников ))