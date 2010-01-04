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Irina Poyandaeva

На сайте с 1 июля 2009

Комментарии7
Темы0
Посты16
Коротко0
Рецепты читателей
Печенье "Чайное"Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
3
Рецепты читателей

Печенье "Чайное" Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Рецепты читателей
ГаспачоГотовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
3
Рецепты читателей

Гаспачо Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Рецепты читателей
МохитоГотовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
4
Рецепты читателей

Мохито Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Рецепты читателей
Соус ПестоПриготовим соус песто вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
5
Рецепты читателей

Соус Песто Приготовим соус песто вместе с http://visnyshka.blogspot.com/

Рецепты читателей
Зеленушки для сыроедовВкусное блюдо с очень интересным сочетанием всех зеленых продуктов
3
Рецепты читателей

Зеленушки для сыроедов Вкусное блюдо с очень интересным сочетанием всех зеленых продуктов

Рецепты читателей
Мороженное с карамельюИли как вкуснее его есть
2
Рецепты читателей

Мороженное с карамелью Или как вкуснее его есть

Рецепты читателей
Шоколадный мафин с взбитыми сливкамиМне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!
2
Рецепты читателей

Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!

Рецепты читателей
Морковно - банановый кексМорковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!
0
Рецепты читателей

Морковно - банановый кекс Морковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!

Рецепты читателей
Пирожное "Картошка"Рецепт всеми любимого пирожного
7
Рецепты читателей

Пирожное "Картошка" Рецепт всеми любимого пирожного

Рецепты читателей
Замороченная закускаВечером намечается встреча с друзьями.Решила приготовить сытную закуску с легким салатам в одном блюде.
11
Рецепты читателей

Замороченная закуска Вечером намечается встреча с друзьями.Решила приготовить сытную закуску с легким салатам в одном блюде.

Рецепты читателей
МасленицаБлинами точно никого не удивишь! Но вот в Масленицу они как нельзя кстати :)
28
Рецепты читателей

Масленица Блинами точно никого не удивишь! Но вот в Масленицу они как нельзя кстати :)

Рецепты читателей
Овсянное утроПоставив будильник на 30 мин раньше чем обычно, решаюсь в это морозное утро порадовать любимого чем-то вкусненьким.
38
Рецепты читателей

Овсянное утро Поставив будильник на 30 мин раньше чем обычно, решаюсь в это морозное утро порадовать любимого чем-то вкусненьким.

Рецепты читателей
Помидорка на завтракМногие знают приготовление этого салата. Но проснувшись утром с желанием съесть что-то вкусное и не возиться с приготовлением, забывают о легком рецепте.
49
Рецепты читателей

Помидорка на завтрак Многие знают приготовление этого салата. Но проснувшись утром с желанием съесть что-то вкусное и не возиться с приготовлением, забывают о легком рецепте.

Рецепты читателей
Супчик из тыквы.продолжение серии постов о еде без мяса.
11
Рецепты читателей

Супчик из тыквы .продолжение серии постов о еде без мяса.

Рецепты читателей
Фаршированная груша.продолжение серии постов о еде без мяса.
20
Рецепты читателей

Фаршированная груша .продолжение серии постов о еде без мяса.

Рецепты читателей
Вы не едите мясо?&nbsp;.начало серии постов о еде без мяса.
71
Рецепты читателей

Вы не едите мясо? &nbsp;.начало серии постов о еде без мяса.