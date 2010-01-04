Irina Poyandaeva
На сайте с 1 июля 2009
Рецепты читателей
Печенье "Чайное" Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
Рецепты читателей
Гаспачо Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
Рецепты читателей
Мохито Готовим вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
Рецепты читателей
Соус Песто Приготовим соус песто вместе с http://visnyshka.blogspot.com/
Рецепты читателей
Зеленушки для сыроедовВкусное блюдо с очень интересным сочетанием всех зеленых продуктов
Рецепты читателей
Зеленушки для сыроедов Вкусное блюдо с очень интересным сочетанием всех зеленых продуктов
Рецепты читателей
Мороженное с карамелью Или как вкуснее его есть
Рецепты читателей
Шоколадный мафин с взбитыми сливкамиМне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!
Рецепты читателей
Шоколадный мафин с взбитыми сливками Мне очень нравятся шоколадные мафины. А если к ним добавить нежные взбитые сливки и клубничку пальчики оближешь!
Рецепты читателей
Морковно - банановый кексМорковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!
Рецепты читателей
Морковно - банановый кекс Морковка дает солнечный оттенок а аромат бананов не оставит вас равнодушными!
Рецепты читателей
Пирожное "Картошка" Рецепт всеми любимого пирожного
Рецепты читателей
Замороченная закускаВечером намечается встреча с друзьями.Решила приготовить сытную закуску с легким салатам в одном блюде.
Рецепты читателей
Замороченная закуска Вечером намечается встреча с друзьями.Решила приготовить сытную закуску с легким салатам в одном блюде.
Рецепты читателей
МасленицаБлинами точно никого не удивишь! Но вот в Масленицу они как нельзя кстати :)
Рецепты читателей
Масленица Блинами точно никого не удивишь! Но вот в Масленицу они как нельзя кстати :)
Рецепты читателей
Овсянное утроПоставив будильник на 30 мин раньше чем обычно, решаюсь в это морозное утро порадовать любимого чем-то вкусненьким.
Рецепты читателей
Овсянное утро Поставив будильник на 30 мин раньше чем обычно, решаюсь в это морозное утро порадовать любимого чем-то вкусненьким.
Рецепты читателей
Помидорка на завтракМногие знают приготовление этого салата. Но проснувшись утром с желанием съесть что-то вкусное и не возиться с приготовлением, забывают о легком рецепте.
Рецепты читателей
Помидорка на завтрак Многие знают приготовление этого салата. Но проснувшись утром с желанием съесть что-то вкусное и не возиться с приготовлением, забывают о легком рецепте.
Рецепты читателей
Супчик из тыквы .продолжение серии постов о еде без мяса.
Рецепты читателей
Фаршированная груша .продолжение серии постов о еде без мяса.
Рецепты читателей