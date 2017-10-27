ЮР
Юлия Рузманова
На сайте с 9 сентября 2014
Марат Хуснуллин — о ликвидации «сносной комиссии»
это техническая ошибка. спасибо, что обратили внимание. правим.
10 сентября
да, добавила слово. спасибо)
Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области
за ссылку спасибо! насчёт формата мероприятия - я больше доверяю тому, что говорят представители фестиваля. сложные объекты делают до, но знак и тп вполне можно преобразить и за дни фестиваля.
Летний лагерь «Никола-Ленивца» переезжает на новую площадку
Первая фраза новости: В 2015 году летний детский лагерь арт-парка «Никола-Ленивец» переезжает в усадьбу «Кольцово». Из этой фразы непонятно, в чём новость?
ошибки в точности мест у дизайнеров были, они по идее их уже поправили. в остальном карта информативная, если воспользоваться опциями в левом углу.