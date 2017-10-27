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ЮР

Юлия Рузманова

На сайте с 9 сентября 2014

Комментарии189
Темы0
Посты3414
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Как будет выглядеть Московский метрополитен к 2025 году

ошибки в точности мест у дизайнеров были, они по идее их уже поправили. в остальном карта информативная, если воспользоваться опциями в левом углу.

Марат Хуснуллин — о ликвидации «сносной комиссии»

это техническая ошибка. спасибо, что обратили внимание. правим.

10 сентября

да, добавила слово. спасибо)

Следующее «Архстояние» пройдёт в деревне Звизжи Калужской области

за ссылку спасибо! насчёт формата мероприятия - я больше доверяю тому, что говорят представители фестиваля. сложные объекты делают до, но знак и тп вполне можно преобразить и за дни фестиваля. 

Летний лагерь «Никола-Ленивца» переезжает на новую площадку

Первая фраза новости: В 2015 году летний детский лагерь арт-парка «Никола-Ленивец» переезжает в усадьбу «Кольцово». Из этой фразы непонятно, в чём новость?

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