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ЮР

Юлия Рузманова

На сайте с 9 сентября 2014

Комментарии189
Темы0
Посты3414
Коротко0
Люди с чужими органами
Люди в городе

Люди с чужими органамиКаково пережить пересадку сердца, почки и легких

Люди с чужими органами
Люди в городе

Люди с чужими органами Каково пережить пересадку сердца, почки и легких

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Путешествия
Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию Своя Шотландия в Южной Сибири
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Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию
Путешествия

Степи, курганы и шаманы: Зачем лететь в Хакасию Своя Шотландия в Южной Сибири

Россияне, переехавшие жить в Беларусь
Люди в городе
Россияне, переехавшие жить в БеларусьО вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях
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Россияне, переехавшие жить в Беларусь
Люди в городе

Россияне, переехавшие жить в Беларусь О вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях

Как прошел Signal 2020
Фоторепортаж
Как прошел Signal 2020Посткоронавирусный фестиваль: без привозов, но с телемостами
1
Как прошел Signal 2020
Фоторепортаж

Как прошел Signal 2020 Посткоронавирусный фестиваль: без привозов, но с телемостами

«У нашей дочери ихтиоз»
Личный опыт
«У нашей дочери ихтиоз»Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви
3
«У нашей дочери ихтиоз»
Личный опыт

«У нашей дочери ихтиоз» Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви

Гид по фестивалю Signal 2020
Гид The Village
Гид по фестивалю Signal 2020Он все-таки состоится
0
Гид по фестивалю Signal 2020
Гид The Village

Гид по фестивалю Signal 2020 Он все-таки состоится

Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Мнения
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?Мнения психологов и юристов
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Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно?
Мнения

Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно? Мнения психологов и юристов

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
Личный опыт
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»История первой дипломированной машинистки электропоезда
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«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»
Личный опыт

«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда

Как ухаживать за кожей в отпуске
Гид The Village
Как ухаживать за кожей в отпускеЧто делать на море, под солнцем и при регулярном ношении маски
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Как ухаживать за кожей в отпуске
Гид The Village

Как ухаживать за кожей в отпуске Что делать на море, под солнцем и при регулярном ношении маски

Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас
Гид The Village
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчасГлавные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца
0
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас
Гид The Village

Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас Главные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
Есть вопрос
Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»? И как их надо называть
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Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»?
Есть вопрос

Почему неправильно говорить «насильник» и «жертва»? И как их надо называть

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Инструкция
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия
15
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?
Инструкция

Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы? Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехатьЛучшее время, чтобы изучить свою страну
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Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать
Путешествия

Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
В закладки
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
0
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»
В закладки

«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях

Надо ли носить маски после снятия карантина?
Есть вопрос
Надо ли носить маски после снятия карантина?Отвечаем коротко и наглядно
7
Надо ли носить маски после снятия карантина?
Есть вопрос

Надо ли носить маски после снятия карантина? Отвечаем коротко и наглядно

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Мнение
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемыКак протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
58
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы
Мнение

Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях

Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»
Премьера
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»Записанный самими музыкантами дома на карантине
0
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»
Премьера

Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош» Записанный самими музыкантами дома на карантине

Люди, которые провели карантин в полном одиночестве
Люди в городе

Люди, которые провели карантин в полном одиночестве Каково это прожить два месяца взаперти с самим собой?

Люди в городе

Люди, которые провели карантин в полном одиночестве Каково это прожить два месяца взаперти с самим собой?

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Мнения
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?
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Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?
Мнения

Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию? Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?

Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы
Дом, в котором
Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома МосквыДом Ярошенко, куда писатели и художники приходили вдохновиться атмосферой упадка
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Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы
Дом, в котором

Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома Москвы Дом Ярошенко, куда писатели и художники приходили вдохновиться атмосферой упадка

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