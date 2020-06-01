ЮР
Юлия Рузманова
На сайте с 9 сентября 2014
Люди в городе
Россияне, переехавшие жить в БеларусьО вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях
Люди в городе
Россияне, переехавшие жить в Беларусь О вкусных продуктах, развитом IT-бизнесе и протестных настроениях
Фоторепортаж
Как прошел Signal 2020 Посткоронавирусный фестиваль: без привозов, но с телемостами
Личный опыт
«У нашей дочери ихтиоз»Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви
Личный опыт
«У нашей дочери ихтиоз» Родители ребенка с генетическим заболеванием — о семье, принятии и любви
Гид The Village
Гид по фестивалю Signal 2020 Он все-таки состоится
Мнения
Врачебную тайну в отношении подростков отменили. Чем это опасно? Мнения психологов и юристов
Личный опыт
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию»История первой дипломированной машинистки электропоезда
Личный опыт
«Я выучилась на запрещенную для женщин профессию» История первой дипломированной машинистки электропоезда
Гид The Village
Как ухаживать за кожей в отпускеЧто делать на море, под солнцем и при регулярном ношении маски
Гид The Village
Как ухаживать за кожей в отпуске Что делать на море, под солнцем и при регулярном ношении маски
Гид The Village
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчасГлавные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца
Гид The Village
Арбуз, лисички, «черный принц» и абрикосы: Что покупать на рынке прямо сейчас Главные сезонные ягоды, фрукты и овощи этого месяца
Инструкция
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы?Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия
Инструкция
Как понять, что вас абьюзят? И что делать, если абьюзер — вы? Проверьте, нет ли в ваших отношениях насилия
Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехатьЛучшее время, чтобы изучить свою страну
Путешествия
Тексты The Village о российских городах, куда стоит поехать Лучшее время, чтобы изучить свою страну
В закладки
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса»Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
В закладки
«Овощная хтонь» и другие вкусы в смешном инстаграме о еде — «Портал вкуса» Блог о неочевидных продуктах и сопутствующих удовольствиях
Есть вопрос
Надо ли носить маски после снятия карантина? Отвечаем коротко и наглядно
Мнение
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемыКак протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Мнение
Говорить «я не вижу разные цвета кожи, мы все одна раса — люди» — это просто отрицание проблемы Как протесты в США заставили нас узнать о своих привилегиях
Премьера
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош»Записанный самими музыкантами дома на карантине
Премьера
Фильм «Адрес доставки» — альманах музыкальных пьес Kate NV, «Интуриста» и «Пасош» Записанный самими музыкантами дома на карантине
Люди в городе
Люди, которые провели карантин в полном одиночестве Каково это прожить два месяца взаперти с самим собой?
Люди в городе
Люди, которые провели карантин в полном одиночестве Каково это прожить два месяца взаперти с самим собой?
Мнения
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию?Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?
Мнения
Blackout Tuesday: Что американские протесты рассказали нам про Россию? Перекинутся ли протесты против полицейского насилия на нас?
Дом, в котором
Галереи вместо подъездов. История самого старого жилого дома МосквыДом Ярошенко, куда писатели и художники приходили вдохновиться атмосферой упадка
Дом, в котором