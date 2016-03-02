Светлана Ястребова
На сайте с 2 октября 2014
«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
У них (по крайней мере в моем доме) есть тревожная кнопка, при необходимости помощь должна приехать достаточно оперативно.
«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
бабушка и не должна останавливать пьяных от дебошей сама, она не охранник. Зато она сможет моментально вызвать полицию и потом рассказать как было дело, опознать их, сказать, кто начал драку. А в первую очередь, в некоторых подъездах она может просто не пустить их внутрь и все.
«Я — спокойствие подъезда»: Московские консьержи — о горожанах, кризисе и любви к порядку
А в нашем доме в соседнем подъезде участковый, они с консьержами нашими чудесно общаются, в случае чего (хотя по рассказам такое было всего пару раз) - звонят туда.
А еще рядом есть гаражи, в которых один бокс отведен под охрану, они тоже всегда готовы помочь, ежели чего.
Забавно, что как раз этих репетиторов, на которых консьержи пытаются заработать своим внукам, они частенько и "обрабатывают", устраивая допросы с пристрастием. А ещё было бы очень интересно узнать, способна ли хоть одна такая бабушка остановить пьяную компанию или немаленького мужичка, реально могущих (и, вероятно, желающих) нанести кому-то в подьезде вред.