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СЯ

Светлана Ястребова

На сайте с 2 октября 2014

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Посты7
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Биолог Оливия Джадсон — о том, зачем нам нужен секс
Что нового

Биолог Оливия Джадсон — о том, зачем нам нужен сексThe Village поговорил с одним из самых известных исследователей полового поведения животных

Что нового

Биолог Оливия Джадсон — о том, зачем нам нужен секс The Village поговорил с одним из самых известных исследователей полового поведения животных

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь
Что нового

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона

Что нового

Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь The Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона

Чем можно заразиться от своих домашних любимцев
Гид The Village

Чем можно заразиться от своих домашних любимцев The Village узнал, как паразиты, которых переносят кошки, собаки и другие питомцы, могут вызвать галлюцинации и болезни

Гид The Village

Чем можно заразиться от своих домашних любимцев The Village узнал, как паразиты, которых переносят кошки, собаки и другие питомцы, могут вызвать галлюцинации и болезни

Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяют
Гид The Village
Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяютThe Village разобрался, как действуют препараты, которые спасают людей от депрессии
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Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяют
Гид The Village

Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяют The Village разобрался, как действуют препараты, которые спасают людей от депрессии

Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?
Будущее
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться
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Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?
Будущее

Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа? The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться

Самые важные научные открытия 2015 года
Итоги года 2015
Самые важные научные открытия 2015 годаThe Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной
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Самые важные научные открытия 2015 года
Итоги года 2015

Самые важные научные открытия 2015 года The Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной

Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемах
Что нового

Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемахThe Village поговорил с московским врачом-урологом о массаже простаты, трудностях при зачатии и благотворном влиянии секса на здоровье

Что нового

Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемах The Village поговорил с московским врачом-урологом о массаже простаты, трудностях при зачатии и благотворном влиянии секса на здоровье