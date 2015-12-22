Светлана Ястребова
На сайте с 2 октября 2014
Что нового
Биолог Оливия Джадсон — о том, зачем нам нужен сексThe Village поговорил с одним из самых известных исследователей полового поведения животных
Что нового
Биолог Оливия Джадсон — о том, зачем нам нужен секс The Village поговорил с одним из самых известных исследователей полового поведения животных
Что нового
Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизньThe Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона
Что нового
Эндокринолог Юрий Потешкин — о влиянии гормонов на нашу жизнь The Village узнал, существует ли гормон счастья, поможет ли гормональная терапия вылечить депрессию и как Арнольд Шварценеггер пострадал от тестостерона
Гид The Village
Чем можно заразиться от своих домашних любимцев The Village узнал, как паразиты, которых переносят кошки, собаки и другие питомцы, могут вызвать галлюцинации и болезни
Гид The Village
Чем можно заразиться от своих домашних любимцев The Village узнал, как паразиты, которых переносят кошки, собаки и другие питомцы, могут вызвать галлюцинации и болезни
Гид The Village
Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяютThe Village разобрался, как действуют препараты, которые спасают людей от депрессии
Гид The Village
Антидепрессанты: Как они работают и почему им не доверяют The Village разобрался, как действуют препараты, которые спасают людей от депрессии
Будущее
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа?The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться
Будущее
Он вернулся: Стоит ли опасаться эпидемии свиного гриппа? The Village спросил у медиков, кто входит в группу риска, в чём особенности распространения свиного гриппа в этом году и как лучше лечиться
Итоги года 2015
Самые важные научные открытия 2015 годаThe Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной
Итоги года 2015
Самые важные научные открытия 2015 года The Village узнал, какие достижения учёных изменят нашу жизнь и представления о Вселенной
Что нового
Уролог Виталий Мухин — о главных мужских проблемахThe Village поговорил с московским врачом-урологом о массаже простаты, трудностях при зачатии и благотворном влиянии секса на здоровье
Что нового