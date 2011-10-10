John Berd
На сайте с 17 января 2008
все достаточно банально
заезженная тема британского флага, выломанной стены, московских барахолок и нестареющее наследие рубрики ОчУмелые Ручки в виде обтянутых джинсами стульев и мятых над конфоркой пластинок
фотографии умело провели product placement компаний Apple Converse и Dior (неизменных атрибутов любого уважающего себя графического дизайнера) но не показали в полной мере интерьер
кстати никакой общей концепции во всей квартире или хотя бы отдельной зоне я тоже не увидел - так набор трендовых элементов и ничего более
да и за 5 лет можно было уже как-то поприличнее обустроиться
аааа
собирался завтра выложить фото-рецепт персикового крамбла
Мне очень понравилось
Поянтно что квартира пока не выглядит уютной - потому что там нет ничего кроме мебели и текстиля - то есть нет обычных вещей которые хозяева привезут-купят позже
Я рассматривал ее скорее было бы мне комфортно жить в такой квартире, и пришел к выводу - что да.
Я не заметил ни одной детали которую мне бы хотелось убрать, ни одного предмета мебели который подумалось бы переставить, все цвета и оттенки - на своих местах в сочетании друг с другом - я считаю что именно так должна выглядеть дизайнерская квартира - а не как каталог икеи и блошиного рынка
Браво дизайнеру!
Что-то не то
квартира конечно неплохая (спасают высокие потолки бильшие окна белый цвет и незагроможденность мебелью)(шкаф есть - зеркальный купе - потому незаметен)
но нет какой-то изюминки и уюта если честно
ванная красиво-стандартная
гостинная бело-пустая
спальня - обыкновенная
кухня - не выглядит жилой уютной кухней - скорее салоном где собираются поэты
что не понравилось - это фальшивый камин и полочки по бокам - имхо как-то по-мещански
Если не ошибаюсь то изначально статья в GQ была
http://www.gq.ru/lifestyle/article/306177/
еще крутой дом в виде рояля с входом через стеклянную скрипку в Хуайнань, Китай
http://lh4.ggpht.com/_dlkAw43cLC0/SW3HIg6IstI/AAAAAAAACtw/wjlW8lyrxxI/s800/Piano-shaped-building.jpg
сегодня встречал закат в парке напротив Версаля - очень красиво когда лучи прорывабтся сквозь облака и иногда окрашивают его в огненно-оранжевый цвет
Самое обидное - когда считаешь часы до долгожданной встречи, а тебе в последнюю минуту говорят, что самолеты отменили на неопределенное время
часть вопроса, которая просто не поместилась в выносе на обложку
ЗАЧЕМ БАЛЕРИНЫ И ГЕИ ВСТУПАЮТ В "ЕДИНУЮ РОССИЮ"?
КАЗАЛОСЬ БЫ - ПОРЯДОЧНЫЕ ЛЮДИ...
http://snorapp.livejournal.com/1005923.html
отличненько)))))))
кто-то встречает закат в парке напротив версаля...ах!
Спасибо! Обращайтесь по любым вопросам!
так выкладывайте, почему бы и нет :)
Странно, по идее картошка должна быть уже почти готова после того как вы ее отварили в молоке, может вы нарезали ее недостаточно тонкими кружками?