John Berd
На сайте с 17 января 2008
Париж от читателей The Village
Париж в цветеВ прошлом году я уже делился с читателями потока своими фото-впечатлениями о городе с привкусом шоколада. После этого я побывал там еще 2 раза и решил все-таки показать цвета города
Париж от читателей The Village
Париж в цвете В прошлом году я уже делился с читателями потока своими фото-впечатлениями о городе с привкусом шоколада. После этого я побывал там еще 2 раза и решил все-таки показать цвета города
Рецепты читателей
Гратан картофельныйПраздничное блюдо для большой компании, вкусное изысканное и простое в приготовлении
Рецепты читателей
Гратан картофельный Праздничное блюдо для большой компании, вкусное изысканное и простое в приготовлении
Париж от читателей The Village
Город с привкусом шоколадаПроведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.
Париж от читателей The Village