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John Berd

На сайте с 17 января 2008

Комментарии24
Темы0
Посты3
Коротко0
Париж от читателей The Village
Париж в цветеВ прошлом году я уже делился с читателями потока своими фото-впечатлениями о городе с привкусом шоколада. После этого я побывал там еще 2 раза и решил все-таки показать цвета города
10
Париж от читателей The Village

Париж в цвете В прошлом году я уже делился с читателями потока своими фото-впечатлениями о городе с привкусом шоколада. После этого я побывал там еще 2 раза и решил все-таки показать цвета города

Рецепты читателей
Гратан картофельныйПраздничное блюдо для большой компании, вкусное изысканное и простое в приготовлении
16
Рецепты читателей

Гратан картофельный Праздничное блюдо для большой компании, вкусное изысканное и простое в приготовлении

Париж от читателей The Village
Город с привкусом шоколадаПроведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. &nbsp;Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.
56
Париж от читателей The Village

Город с привкусом шоколада Проведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. &nbsp;Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.