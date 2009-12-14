Город с привкусом шоколада Проведя 2 недели в Париже я старался не превратится в обычного туриста который в погоне за достопримечательностями не видит самого города не ощущает его дух, не замечает течение жизни в нем. Мой совет туристам - отрываться от скучных экскурсионных групп, теряться в городе и бродить улицами впитывая город в себя.