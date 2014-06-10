Денис Максимов
На сайте с 30 января 2015
Утро в Москве: 23 октября
К сожалению, никакие пошлины не спасут Почту России.
На «Крыше Artplay» больше не будет вечеринок
почему балкон третьего этажа называют крышей?
На «Крыше Artplay» больше не будет вечеринок
yo, kakoi eto balkon, ty ebnulsya?
На «Крыше Artplay» больше не будет вечеринок
вообще-то крыша это крыша. что над бвшд находится
Утро в Москве: 23 октября
Они бы еще доставляли...
На турникетах в метро снова начали устанавливать пирамиды
Они уродливые, да к тому же оказывается и дорогие. Просто высокие турникеты не проще ли было сделать?
"...он добавил, что одна "пирамида" стоит от 10 тысяч рублей."