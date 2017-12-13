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Денис Максимов

На сайте с 30 января 2015

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16 — 17 декабря
Эфир
16 — 17 декабряВсе самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции
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16 — 17 декабря
Эфир

16 — 17 декабря Все самое интересное из происходящего в городе в эти выходные: фестивали, ярмарки, вечеринки и многое другое в нашей трансляции

Новости

Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски

Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням

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Новости

Посетителей парка «Царицыно» прокатят на лошадях, оленях и хаски Катания начнутся с 22 декабря по выходным и праздничным дням

Новости

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок

«Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января

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Новости

В кинотеатрах Москвы пройдут бесплатные показы мультфильмов и сказок «Москино» устроит более 130 бесплатных кинопоказов с 25 декабря по 10 января

Новости

В Москве может появиться портал для голосований собственников жилья

Комиссия Общественной Палаты решила, что такой портал необходимо создать

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Новости

В Москве может появиться портал для голосований собственников жилья Комиссия Общественной Палаты решила, что такой портал необходимо создать

Новости

Приговор Улюкаеву, санация Промсвязьбанка и возобновление рейсов в Египет

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Приговор Улюкаеву, санация Промсвязьбанка и возобновление рейсов в Египет Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения

Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года

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Новости

Россия и Египет подписали договор о возобновлении авиасообщения Регулярные рейсы в Каир могут запустить в феврале 2018 года

Новости

ЦОДД предупредил о предновогодних пробках 25–28 декабря

Центр организации дорожного движения просит москвичей пользоваться в эти дни общественным транспортом

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Новости

ЦОДД предупредил о предновогодних пробках 25–28 декабря Центр организации дорожного движения просит москвичей пользоваться в эти дни общественным транспортом

Новости

ФАС проверит вывески «Чайхоны»

Регулятор называет «некорректным сравнением» приписку «№ 1»

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ФАС проверит вывески «Чайхоны» Регулятор называет «некорректным сравнением» приписку «№ 1»

Новости

Власти Подмосковья ответили на информацию МЧС о запахе от полигона «Кучино»

Ранее в МЧС сообщили о «разовых выбросах» сероводорода с полигона

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Новости

Власти Подмосковья ответили на информацию МЧС о запахе от полигона «Кучино» Ранее в МЧС сообщили о «разовых выбросах» сероводорода с полигона

Новости

В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games

Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку

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Новости

В «Лужниках» пройдет спортивный фестиваль Winter Games Гостей приглашают сыграть в хоккей с шайбой, побороться в доспехах и посетить славянскую ярмарку

Новости

Россияне стали снимать меньше наличных с пластиковых карт

Впервые за 10 лет объем и количество операций по выдаче наличных сократились

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Новости

Россияне стали снимать меньше наличных с пластиковых карт Впервые за 10 лет объем и количество операций по выдаче наличных сократились

Новости

Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот

По данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

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Новости

Сколько россиян считают, что их работу не сможет выполнять робот По данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения

Новости

Пресс-конференция Путина, возможность протестов в 2018 году и авария в метро

Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

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Новости

Пресс-конференция Путина, возможность протестов в 2018 году и авария в метро Главные новости уходящего дня — в регулярной подборке The Village

Новости

В Москве объявлен «желтый» уровень опасности

В пятницу в столице ожидается сильный ветер

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В Москве объявлен «желтый» уровень опасности В пятницу в столице ожидается сильный ветер

Новости

На востоке Москвы концентрация сероводорода превысила норму в три раза

Сообщили специалисты Мосэкомониторинга

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Новости

На востоке Москвы концентрация сероводорода превысила норму в три раза Сообщили специалисты Мосэкомониторинга

Новости

В «Меге Теплый Стан» открывается фэшн-пространство Underline

Открытие состоится 16 декабря

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Новости

В «Меге Теплый Стан» открывается фэшн-пространство Underline Открытие состоится 16 декабря

Новости

Роскомнадзор будет блокировать за материалы нежелательных организаций

Роскомнадзор ранее потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации

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Роскомнадзор будет блокировать за материалы нежелательных организаций Роскомнадзор ранее потребовал от социальных сетей удалить аккаунты 21 организации

Новости

Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах

Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года

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Госдума одобрила штрафы до миллиона рублей за нарушение закона о мессенджерах Закон должен вступить в силу 1 января 2018 года

Новости

Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки

Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью

0
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Роскачество не обнаружило в магазинах некачественной водки Роскачество и Минздрав напоминают, что употребление алкоголя вредит вашему здоровью

Новости

Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter из-за аккаунта «Открытой России»

Twitter должен удалить аккаунт в течение суток, иначе сервис будет заблокирован

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Роскомнадзор угрожает заблокировать Twitter из-за аккаунта «Открытой России» Twitter должен удалить аккаунт в течение суток, иначе сервис будет заблокирован

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