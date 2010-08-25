Прямая речь: Noize MC о гражданской позиции Иван Алексеев, лидер самого востребованного хип-хоп проекта последнего времени — Noize MC — автор треков «10 суток» и «Мерседес S666» рассказал The Village об отношении к политике, протесте в музыке и гражданской позиции.