Анна Устенко
На сайте с 15 апреля 2014
да, можно без регистрации. приятного вечера.
The Village ничего специально не выбирает, мы ж за объективность - иностранцев просто сильно напугал сюжет BBC о расизме, который якобы процветает в нашей стране
но трассу на Бажана отремонтировали
в музее нет экспозиции, то есть он открыт, но пуст
в материале есть лишенный эмоций фактаж, есть комментарии тех кто за и тех кто против. да, тех кто за больше, но ведь и курить, согласитесь, вредно.
во время Евро он будет ходить до Южного вокзала, а не до Дворца спорта.
Анна, приветсвую Вас!
Подскажите, как найти группу в ВК ?
Если вы про «Мын», вот: http://vk.com/bauhouse_public
очередная дура зобмированная, ты от телевизора то украинского отсядь хоть на минотчку, пообщайся лично вживую хоть с кем то с востока. Совсем же там отупеете.
да, у нас тут всех, кто возвращается, отправляют в концлагеря. но перед этим, конечно, на органы пускают.
the village, фу за однобокость.