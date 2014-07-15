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Комментарии58Темы2Посты17
Коротко0
АУ

Анна Устенко

На сайте с 15 апреля 2014

Комментарии58Темы2Посты17
Коротко0
Украинские беженцы в общежитии в Печатниках

да, у нас тут всех, кто возвращается, отправляют в концлагеря. но перед этим, конечно, на органы пускают. 

the village, фу за однобокость. 

В выходные: Что будет происходить в городе 1 и 2 декабря

да, можно без регистрации. приятного вечера.

Вся правда: Отчёты европейских блогеров о Евро-2012 в Киеве

The Village ничего специально не выбирает, мы ж за объективность - иностранцев просто сильно напугал сюжет BBC о расизме, который якобы процветает в нашей стране

Ревизия Евро-2012: Какие обещания выполнили к чемпионату

но трассу на Бажана отремонтировали

Ревизия Евро-2012: Какие обещания выполнили к чемпионату

в музее нет экспозиции, то есть он открыт, но пуст

Верховная рада запретила курить внутри кафе, баров, ресторанов

в материале есть лишенный эмоций фактаж, есть комментарии тех кто за и тех кто против. да, тех кто за больше, но ведь и курить, согласитесь, вредно.

Как будет работать транспорт во время Евро

во время Евро он будет ходить до Южного вокзала, а не до Дворца спорта.

В выходные: Что будет происходить в городе 1 и 2 декабря

Анна, приветсвую Вас!
Подскажите, как найти группу в ВК ?

В выходные: Что будет происходить в городе 1 и 2 декабря

Если вы про «Мын», вот: http://vk.com/bauhouse_public

Украинские беженцы в общежитии в Печатниках

очередная дура зобмированная, ты от телевизора то украинского отсядь хоть на минотчку, пообщайся лично вживую хоть с кем то с востока. Совсем же там отупеете.

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