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Комментарии58Темы2Посты17
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Анна Устенко

На сайте с 15 апреля 2014

Комментарии58Темы2Посты17
Коротко0
Seat
Испанский немецкий: Гид по туристическим местам городаPinchukArtCentre, Пейзажная аллея, качалка в Гидропарке — экспаты составили топ-14 интересных мест в Киеве.
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Seat

Испанский немецкий: Гид по туристическим местам города PinchukArtCentre, Пейзажная аллея, качалка в Гидропарке — экспаты составили топ-14 интересных мест в Киеве.

Seat
Испанский немецкий: Кафе и бары КиеваКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения киевских кафе и баров рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Seat

Испанский немецкий: Кафе и бары Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения киевских кафе и баров рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Культурные центры КиеваКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Испанский немецкий: Культурные центры Киева Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от посещения PinchukArtCentre, «Мистецького арсенала», «Музея одной улицы» рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Вечерний КиевКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от прогулок по вечернему и ночному Киеву рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Испанский немецкий: Вечерний Киев Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от прогулок по вечернему и ночному Киеву рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Места для покупокКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от туристического шопинга в Киеве рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Испанский немецкий: Места для покупок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от туристического шопинга в Киеве рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Необычные места в КиевеКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от двора с воронами, города в миниатюре и самой суровой качалки рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Seat

Испанский немецкий: Необычные места в Киеве Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от двора с воронами, города в миниатюре и самой суровой качалки рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Места для прогулокКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Мариинского парка, Труханового острова и ВДНХ рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Seat

Испанский немецкий: Места для прогулок Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Мариинского парка, Труханового острова и ВДНХ рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Seat
Испанский немецкий: Главные досто­приме­чатель­ностиКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Родины-матери, Крещатика и Лавры рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
1
Seat

Испанский немецкий: Главные досто­приме­чатель­ности Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от Родины-матери, Крещатика и Лавры рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Испанский немецкий: Гастрономия
Seat
Испанский немецкий: ГастрономияКаким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от городских достопримечательностей рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.
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Испанский немецкий: Гастрономия
Seat

Испанский немецкий: Гастрономия Каким Киев видят иностранцы? О впечатлениях от городских достопримечательностей рассказывают испанка Мария Кампомар и немец Маркус Хеб.

Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook
Личный опыт
Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook Дмитрий Лебедев рассказал редакции киевского The Village, как менее чем за сутки, не вставая с дивана, он вычислил мошенников, забравших у него ноутбук.
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Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook
Личный опыт

Личный опыт: Как отыскать мошенников с помощью Facebook Дмитрий Лебедев рассказал редакции киевского The Village, как менее чем за сутки, не вставая с дивана, он вычислил мошенников, забравших у него ноутбук.

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
Город
Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-артаThe Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.
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Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта
Город

Киев — Петушки: Новый вид городского стрит-арта The Village нашёл человека, который размещает в Киеве пластиковые и бетонные головы петухов, и выяснил, зачем он это делает.

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Weekend
Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по КиевуДостопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу.
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Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву
Weekend

Планы на майские: 3 прогулочных маршрута по Киеву Достопримечательности, панорамные площадки, заведения и интересные места — киевская редакция The Village составила три туристических маршрута по городу.

Услуги и покупки

На Борщаговке появился «Караван»

На Семьи Сосниных, 17 открыли второй в Киеве "Караван".

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Услуги и покупки

На Борщаговке появился «Караван» На Семьи Сосниных, 17 открыли второй в Киеве "Караван".

Как всё устроено: Работа охранника в супермаркете
Город
Как всё устроено: Работа охранника в супермаркетеОхранник крупного супермаркета анонимно рассказал киевской редакции The Village, как воруют покупатели и сотрудники магазина и почему охранникам запрещено пялиться на кассирш.
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Как всё устроено: Работа охранника в супермаркете
Город

Как всё устроено: Работа охранника в супермаркете Охранник крупного супермаркета анонимно рассказал киевской редакции The Village, как воруют покупатели и сотрудники магазина и почему охранникам запрещено пялиться на кассирш.

Транспорт

Из Москвы в Киев можно будет доехать за 7 часов

«Российские железные дороги» планируют запустить на маршруте Москва — Киев — Москва испанские поезда Talgo, преодолевающие расстояние между столицами на 6 часов быстрее обычных составов.

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Транспорт

Из Москвы в Киев можно будет доехать за 7 часов «Российские железные дороги» планируют запустить на маршруте Москва — Киев — Москва испанские поезда Talgo, преодолевающие расстояние между столицами на 6 часов быстрее обычных составов.

Услуги и покупки

На Московском проспекте планируют построить новый ТРЦ

На Московском проспекте планируют построить новый торговый комплекс с продуктовым гипермаркетом, семейным развлекательным центром и супермаркетом электроники.

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Услуги и покупки

На Московском проспекте планируют построить новый ТРЦ На Московском проспекте планируют построить новый торговый комплекс с продуктовым гипермаркетом, семейным развлекательным центром и супермаркетом электроники.

Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний
Город
Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знанийКиевская редакция The Village посмотрела, что школьники пишут в Twitter о 1 сентября, одноклассниках и первых днях учебы.
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Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний
Город

Подцепили Twitter: Что пишут школьники о Дне знаний Киевская редакция The Village посмотрела, что школьники пишут в Twitter о 1 сентября, одноклассниках и первых днях учебы.