Саша Сколков
На сайте с 20 июля 2009
В высотке на Котельнической набережной очень крутой матер работает. Там можно и профилактику поставить, ну и что угодно. Причем совсем недорого. Вход в ателье во дворе
Колонка Андрея Лошака в новом Esquire — http://www.esquire.ru/reklama/
ох мне кажется утром мы увидим эту картинку в Гардиане, BBC, New York Times, и тогда станет совсем стыдно.
Из блога Sochi-2014: «Сейчас на дворе 2009-й и не нужно быть математиком, чтобы понять, что совсем скоро вместо полюбившейся многим бело-голубой снежинки, «Сочи 2014» обретет новое лицо, на которое с критическим любопытством будут взирать миллионы людей по всему миру, а через какое-то время и ассоциировать с ним Россию. Отсюда мое, без всякого пафоса, желание, чтобы этому лицу улыбались, а не воротили взгляд. Так что давайте думать вместе и постараемся общими усилиями изобрести велосипед «Сочи 2014»
http://blogs.sochi2014.ru/ocog/2009/10/20/krasota-spaset-mir-%E2%80%93-olimpijskie-igry-v-licax/
Серьезные ребята, блин!
показатель того, как Россия обучает дизайнеров. хиоз ичёс.
но наши ведь выбрали именно такой. так что показатель нашего вкуса. а плохие дизайнеры во всем мире имеются.
да, между прочим цена вопроса более 500тыс евро
Да, вот только хотела ссылку кинуть на него)
http://www.behance.net/Gallery/Sochi-2014-Winter-Olympics-Official-Logo-Bid/355269
спонсор логотипа - газпром
вариант с хороводом-жар-птицей тоже очень классный...и главное обоснованный
но он поинтересней,конечно,это да
Обратите внимание на форм файндинг логотипа в их блоге: Снежинка -> Голубой знак вопроса -> Голубой же Сочи зоих.
Серьезные - не то слово - они суровые и прямолинейные как черенок лопаты.
это просто гениальный логотип, на зависть всем был бы.
прямо руки опускаются от такой несправедливости.
даёшь выборы на ЛАМе)
Лондон понравился)
мине нравитсо
отличный по-моему
лучше точно, но че эти листочки значат вообще?? газпром что ли + ганжубас?? хотя с тем что сейчас - это просто свыше творение
ну этот же гораздо лучше!
развить, будет классно
хоть есть русские мотивы
А помоему этот логотип хуже, чем то что выбрали. Это стандарт, а "ссылка" все же новое, как бы к нему не относились.
большой танкс за линк бро
Очень хотелось бы знать, что за джинсы такие чудные на герое материала.