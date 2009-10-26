СС
Саша Сколков
На сайте с 20 июля 2009
Люди в городе
В дым: люди на летних верандахЛюди на летних верандах рассказывают о том, почему они не покинули Москву.
Люди в городе
В дым: люди на летних верандах Люди на летних верандах рассказывают о том, почему они не покинули Москву.
Колонки
Отправлено с iPadРедактор журнала GQ Данила Антоновский, один из первых обладателей iPad в России, о том, как в скором времени iPad изменит мир.
Колонки
Отправлено с iPad Редактор журнала GQ Данила Антоновский, один из первых обладателей iPad в России, о том, как в скором времени iPad изменит мир.
Ситуация
Реклама Esquire сорваласьСегодня в центре Москвы на Сущевском валу был сорван рекламный плакат журнала Esquire со слоганом «Зачем балерины и геи вступают в "Единую Россию"?» с изображением Дэвида Боуи.
Ситуация
Реклама Esquire сорвалась Сегодня в центре Москвы на Сущевском валу был сорван рекламный плакат журнала Esquire со слоганом «Зачем балерины и геи вступают в "Единую Россию"?» с изображением Дэвида Боуи.
Накипь: Слухи и сплетни
«Мосту» забили «Стрелку»Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти.
Накипь: Слухи и сплетни
«Мосту» забили «Стрелку» Клуб «Мост», курируемый Idle Conversation, в феврале все же не откроется, и пока даже сложно оценить, когда это может произойти.
Weekend
Как провести Новый год?Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Weekend
Как провести Новый год? Look At Me рассказывает о том, как будут выглядеть пять стандартных способов встречи Нового года в канун 2010, и что делать, если вы выбрали один из них.
Люди в городе
Чит-Чат: Люди на Non FictionКаждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».
Люди в городе
Чит-Чат: Люди на Non Fiction Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В этот раз, оказавшись в ЦДХ на «Ярмарке интеллектуальной литературы Non/Fiction», основной контингент которой составляют молодые девочки и взрослые бородатые мужчины, мы расспросили их о том, пользуются ли они электронными читалками, считают ли себя интеллектуалами, и что же вообще означает термин «нон-фикшн».
Люди в городе
Люди без образованияНедавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том, что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.
Люди в городе
Люди без образования Недавно прошел день студента, и мы решили поговорить с людьми, которые от звания "студент" добровольно отказались. Эти люди рассказали нам о том, что они делают сейчас, насколько важно образование в России и куда девать свой диплом.
Люди в городе
Переходный период: Уличные музыкантыКаждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».
Люди в городе
Переходный период: Уличные музыканты Каждую неделю редакторы Look At Me внимательно слушают людей вокруг. В прошлый раз были таксисты; сегодня – уличные музыканты. От них мы узнали об уличном заработке, репертуаре и о том, что музыкант не может заработать без напарника с кепкой – «аскера».
Люди в городе
«Бомбилы» у клубов: «Солянка», «Кризис жанра», «16 тонн», «Пропаганда»Редакторы Look At Me объехали с «бомбилами» московские ночные клубы и бары, послушали радио и расспросили водителей о жизни за рулем
Люди в городе