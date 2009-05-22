Main bazar. Индийский концентрат Мэйн Базар (Main Bazar) – главная бэкпекерская улица Дели. Весь индийский треш в концентрате: разбитые улицы, нищие и попрошайки, коровы, торговцы и зазывалы, лавки и кафе, фрики со всей планеты. Запахи дерьма, цветов, жратвы и ганджи сменяют друг друга ежеминутно. Сумашедший трафик. Моторикши, велорикши, мопеды, телеги, повозки, собаки и калеки. Здесь надо заново учится ходить по...