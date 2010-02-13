КТО НИБУДЬ ЕЩЕ НЕ БЫЛ НА БАЛИ?

Теперь все едут на Бали. Уже два года как во все наши сезонные праздники русских на Бали едва ли не больше, чем всех остальных туристов вместе взятых. Русские любят перемещаться, видимо, только толпой, и если уж в Индию - то всей страной, если в Египет - то обязательно каждый съездит, ласково называя Шарм-эль-Шейх "Шармом" (что меня лично раздражает, хотя я там и не была вовсе).