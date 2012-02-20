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C

china_argentina

На сайте с 28 июля 2009

Комментарии44
Темы0
Посты6
Коротко0
Квартира недели (Киев)

Красивая квартирка! Сначала показалась скучноватой из-за цветовой гаммы, но потом пригляделась к деталям - оч хорошо. В таком интерьере, думаю, приятно и комфортно жить, не надоедает

Квартира недели (Москва)

уфффф... какая-то псевдо-буржуазная жесть

Новое место: Ресторан Porto

Вино+мясо... идеальное сочетание))

Обязательный тарт

Очень красивые фотографии! захотелось приготовить

Грушевый тарт

Как аппетитно! Десерт выглядит изысканно, а в приготовлении, похоже, действительно прост. За идею Вам 5+, обязательно попробую сама приготовить)

Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге

Интересная подборка, теперь буду очень ждать "Продукты". Больше баров Петербургу, хороших и разных!)))

Новое место: ресторан летней кухни «Восадули» (Петербург)

а что с ценами-то? теперь уже как в Москве прям..

Гранадассито

ну зачем же Вы отобрали у Гранады весь цвет? Рассказ такой хорошоший, столько в нем жизни, а фотографии совершенно пресные, все сливаются в одну какую-то серо-мутную массу

Самая счастливая Коста-Рика!

ооооо, сколько цвета! сочная жизнь...

На пляж в Европу меньше чем за 50евро

я вообще ушла паковать чемодан!!!!!!

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