china_argentina
На сайте с 28 июля 2009
Квартира недели (Москва)
уфффф... какая-то псевдо-буржуазная жесть
Новое место: Ресторан Porto
Вино+мясо... идеальное сочетание))
Обязательный тарт
Очень красивые фотографии! захотелось приготовить
Грушевый тарт
Как аппетитно! Десерт выглядит изысканно, а в приготовлении, похоже, действительно прост. За идею Вам 5+, обязательно попробую сама приготовить)
Планы на осень: 8 открытий сезона в Петербурге
Интересная подборка, теперь буду очень ждать "Продукты". Больше баров Петербургу, хороших и разных!)))
Новое место: ресторан летней кухни «Восадули» (Петербург)
а что с ценами-то? теперь уже как в Москве прям..
Гранадассито
ну зачем же Вы отобрали у Гранады весь цвет? Рассказ такой хорошоший, столько в нем жизни, а фотографии совершенно пресные, все сливаются в одну какую-то серо-мутную массу
Самая счастливая Коста-Рика!
ооооо, сколько цвета! сочная жизнь...
На пляж в Европу меньше чем за 50евро
я вообще ушла паковать чемодан!!!!!!
Красивая квартирка! Сначала показалась скучноватой из-за цветовой гаммы, но потом пригляделась к деталям - оч хорошо. В таком интерьере, думаю, приятно и комфортно жить, не надоедает