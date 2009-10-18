Весеннее легкомыслие и легкая еда Календарная весна наступила уже почти месяц назад, но весна фактическая начала приближаться только сейчас. По крайней мере в моем родном городе - точно. Причем весна идет не твердой уверенной походкой, а подкрадывается, робко ступая и подолгу переминаясь на одном месте. Но так или иначе, она идет! А это значит, что совсем скоро все изменится.