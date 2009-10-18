china_argentina
На сайте с 28 июля 2009
Рецепты читателей
Паста 'alla norma' по сицилийскому рецептуНа Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.
Рецепты читателей
Паста 'alla norma' по сицилийскому рецепту На Сицилии есть вулкан, мафия и лимоны. Но это далеко не все, чем может порадовать солнечный остров. Знакомьтесь: Pasta alla norma - простое блюдо, которое регулярно готовят в любом сицилийском доме.
Рецепты читателей
Грушевый пирог с голубым сыромУ моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Рецепты читателей
Грушевый пирог с голубым сыром У моей сестры очень уютный дом: мягкий диван, толстый кот, лениво развалившийся у батареи, горячий чай с бергамотом и соблазнительные кондитерские ароматы, которые тонкой струйкой просачиваются с кухни.
Рецепты читателей
Весеннее легкомыслие и легкая едаКалендарная весна наступила уже почти месяц назад, но весна фактическая начала приближаться только сейчас. По крайней мере в моем родном городе - точно. Причем весна идет не твердой уверенной походкой, а подкрадывается, робко ступая и подолгу переминаясь на одном месте. Но так или иначе, она идет! А это значит, что совсем скоро все изменится.
Рецепты читателей
Весеннее легкомыслие и легкая еда Календарная весна наступила уже почти месяц назад, но весна фактическая начала приближаться только сейчас. По крайней мере в моем родном городе - точно. Причем весна идет не твердой уверенной походкой, а подкрадывается, робко ступая и подолгу переминаясь на одном месте. Но так или иначе, она идет! А это значит, что совсем скоро все изменится.
Рецепты читателей
Кулинарное путешестве на юг ИталииОдин мой знакомый при первой же встрече с новым человеком неизменно заявляет без ложной скромности: «А ты, знаешь, я ведь идеальный мужчина». На девушек это действует, разумеется, безотказно. Однако далее всегда следует законный вопрос: «Это почему же?». На это идеальный, по собственной же версии, Маттео (именно так зовут моего знакомого) хитро щурится и отвечает: «Потому что я впитал...
Рецепты читателей
Кулинарное путешестве на юг Италии Один мой знакомый при первой же встрече с новым человеком неизменно заявляет без ложной скромности: «А ты, знаешь, я ведь идеальный мужчина». На девушек это действует, разумеется, безотказно. Однако далее всегда следует законный вопрос: «Это почему же?». На это идеальный, по собственной же версии, Маттео (именно так зовут моего знакомого) хитро щурится и отвечает: «Потому что я впитал...
Путешествия читателей The Village
На Кубу, не покидая ПитераВ Петербурге вполне возможно провалиться в какую-нибудь параллельную реальность. Нужно только правильно выбрать место и время. Если мечтается о Кубе, солнечном острове свободы, то можно запросто провести вечер по-кубински.
Путешествия читателей The Village
На Кубу, не покидая Питера В Петербурге вполне возможно провалиться в какую-нибудь параллельную реальность. Нужно только правильно выбрать место и время. Если мечтается о Кубе, солнечном острове свободы, то можно запросто провести вечер по-кубински.
Путешествия по Европе от читателей The Village
Стиль по-итальянски Итальянцы умеют и любят красиво одеваться. И иногда так хочется выглядеть также. Но, упаковаться с ног до головы в Gucci и Armani, еще не значит выглядеть по-итальянски. В итальянцах есть какой-то особый шарм — отпечаток щедрого солнца на оливковой коже, легкий блеск глаз, неуловимая полуулыбка в уголках губ - в сочетании с удивительно мелодичной речью и колоритной жестикуляцией все...
Путешествия по Европе от читателей The Village