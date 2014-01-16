Богдана Гамбург
На сайте с 4 февраля 2008
Вот откуда хипстеры растут - http://en.wikipedia.org/wiki/Hipster_(contemporary_subculture)
Появилось это слово в 1940-50х годах и произошло от слова "опиум" (hip" or "hep"), в 1944году на альбоме Гарри Гибсона хипстерами были названы чуваки, которые любят горячий джаз, в литературе в 40х годах у Аллена Гинзберга и Керуака - "bumming and hitchhiking everywhere... [as] characters of a special spirituality"
С годами значение несколько поменялось, появился собирательный образ и предметы, которыми он должен быть окружен в той или иной мере.
Журналы Афиша, БГ - одна из основополагающих частей российского хипстерства. но не являются его родителями этого движения.
Сейчас слово "хипстер", большинством моих образованых людей воспринимается, как обизное.а зря - для того чтобы быть хипстером не обязательно быть "Максимом, 19 лет, дизайнер", аспирант-биолога или физик-ядерщика, проживающего в х. ареале может запросто им тоже являться.
В Европе очень многие студии и ателье занимаются подобным.
Берется старая одежда и перешивается на новый лад + дополняется иногда новой фурнитуруй и т.д. Это все идет там не от кризиса (простоти великодушно, за очередное упоминание), а из-за того,что люди пытаются максимальное количеств, и называется это не раз переработать продукт не new retro, а eco-fashion. Причем стоит это все как правило, по европейским меркам, вполне доступно и необычайно популярно среди молодежи. В одном Хельсинки я знаю не менее 7-8 мест такого плана.
Илья, оч душевно написал
РЕБЯТА, МЫ СОБРАЛИ ОЧЕНЬ МНОГО КНИГ. В НИКОЛЬСКИЙ ДЕТСКИЙ ДОМ ПОЕХАЛА ТОЛЬКО 1/5 ОТ ВСЕГО СОБРАННОГО. КРОМЕ КНИГ ДЕТИ ПОЛУЧАТ ДИСКИ С ФИЛЬМАМИ, МУЗЫКОЙ, КОМПЬЮЕРНЫМИ ПРОГРАММАМИ, УКРАШЕНИЯ-ЗВЕЗДЫ ИЗ ИНДИИ. ОСТАЛЬНОЕ БУДЕТ РАЗВОЗИТЬСЯ В ТЕЧЕНИИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ.
Спасибо всем, кто откликнулся и помог.
В ближайшее время в детский дом приедет школа контактной импровизации, фотографы. Процесс пошел..
КАК ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ: показать что вы умеете и любите и заинтересовать этим ребят – будь то сведение пластинок или шитье платьев.
Вот чего у них нет:
- Дуглас Адамс «Автостопом по галактике»
- Алиса в стране чудес
- Джойс «Портрет молодого художника»
- Акунин
- Туве Янссон «Мумми Троль»
- Рей Бредбери
- Макс Фрай
- Крапивин
- Стругацкие
Возраст ребят – от 10 до 18 лет, так что и более сложную литературу можно приносить.
отличное замечание
только речь о Питере.
потому и радуемся
Ann Can, Tuk Tuk (https://www.facebook.com/pages/Tuk-Tuk-thai-cuisine/105081149535550) и правда отличное место. Что же касается Ваасанкату - поход сюда, как антропологическая экспидиция, временами стрёмно, но все равно интересно. Здесь время поворачивает вспять лет на 20-30 назад. Скоро от этой улице в ее прежнем виде ничего не останется, только за последний год на ней открылось несколько заведений, ориентирующихся на аудиторию The Village ;)