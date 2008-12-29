Хельсинки – not a 24-hours city Всем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа.