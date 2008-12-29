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БГ

Богдана Гамбург

На сайте с 4 февраля 2008

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3 прогулочных маршрута по Хельсинки
Гид The Village
3 прогулочных маршрута по ХельсинкиПанорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
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3 прогулочных маршрута по Хельсинки
Гид The Village

3 прогулочных маршрута по Хельсинки Панорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Люди в городе
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
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Петербуржцы, переехавшие в Финляндию
Люди в городе

Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.

Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки
Часть целого
Район Каллио, тёмная сторона ХельсинкиThe Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.
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Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки
Часть целого

Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.

Питер
Helsinki bar-hopping vol. 1Район Kamppi
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Питер

Helsinki bar-hopping vol. 1 Район Kamppi

Питер
Хельсинки – not a 24-hours cityВсем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа. 
20
Питер

Хельсинки – not a 24-hours city Всем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа. 