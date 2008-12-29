Богдана Гамбург
На сайте с 4 февраля 2008
Гид The Village
3 прогулочных маршрута по ХельсинкиПанорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Гид The Village
3 прогулочных маршрута по Хельсинки Панорамные площадки, бары, уличные рынки и pop-up маркеты — для тех, кто едет в Хельсинки на фестиваль Flow, редакция The Village составила три туристических маршрута по городу
Люди в городе
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Люди в городе
Петербуржцы, переехавшие в Финляндию Побег от российской гомофобии, учеба в музыкальной академии и желание быть с любимой девушкой — The Village узнал, зачем петербуржцы переезжают жить в Финляндию и планируют ли вернуться в Россию.
Часть целого
Район Каллио, тёмная сторона ХельсинкиThe Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.
Часть целого
Район Каллио, тёмная сторона Хельсинки The Village продолжает серию материалов о городских кварталах, не похожих на другие. В этом выпуске — Каллио, район уличных фестивалей, общественных саун и дизайнерских лавок в Хельсинки.
Питер
Хельсинки – not a 24-hours cityВсем давно известно, что Хельсинки – это не город 24-hours-party-people. Ночных ресторанов, лаунж-баров просто не существует. Где-нибудь поужинать после 22-23 часов – большая проблема, чего же можно ждать в таком случае от ночных заведений? Все клубы выгоняют последних нетрезвых посетителей в лучшем случае в 3-4 часа.
Питер