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J

just_opinion

На сайте с 31 июля 2009

Комментарии33
Темы0
Посты3
Коротко0
All you need is love: Данила Антоновский о любви как новой форме протеста

Эк вас болтает, Данила. То вы ради стимулирования "личной ответственности" предлагаете отключить горячую воду, то вот наоборот понять и полюбить тех, кто с вызовом оттпатывает нам ноги. Или это под влиянием нотаций Ольшанского вы двинулись в народничество?

Иностранный опыт: Как Лондон готовится к Олимпиаде

так прямо все современно и рационально. молодцы британцы.

Стадион ЦСКА достроят к концу 2012 года

Ну башня да, а сам стадион вполне приятный.

Вторая мэровая: Супруги бывшего и будущего градоначальников

с графическими портретами здорово придумали

Чего не хватает в Москве? Часть I

"а что ты сделал для того, чтобы этот город стал лучше? Сделал красивую витрину или разбил уродливую?"
Это Лошак к вандализму что ли призывает?

Новое место: Магазин мужской одежды «3,14 Проект»

Нейминг сиволапый - очень неудобно произность название магазина. Зато с претензией, ага.

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

Последний мэр с миллиардными дорогами и бестрепетным отношением к городской старине кого-то смутно напоминает)
А мэр Мельбурна как бы намекает москвичам, что не нужно бояться воевод с чужими корнями.

В ЖЖ появился комикс про отставку Лужкова

" а на черной скамье, на скамье подсудимых" - класс!

Друг напрокат

По-моему, у автора в этом тексте слишком много чувства превосходства. Из того, что процитировано ничего не тянет на реакцию - "уноси ноги, он ебнутый". Ваши завышенные ожидания это всего лишь ваши завышенные ожидания.
Хотя сам сервис, конечно, пиздец.

Офис недели

ребята, эти жуткие пресс-релизообразные подводки, ну невозможно же читать.

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

Ну да, сравнивать Австралию (без титульной нации) и Россию будет очень уместно
Австралия = США
нет американцев, нет австралийцев (кроме, разве что, аборигенов)

Иностранный опыт: Как Лондон готовится к Олимпиаде

Да, это была у Лондона главная задача, потому что эффективность и экологичность - это единственное, чем можно побить китайцев с их размахом и помпой

Крайние мэры: 10 мэров, кардинально изменивших свой город

а то сохранение нации будто важнее обустройства городов

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