just_opinion
На сайте с 31 июля 2009
так прямо все современно и рационально. молодцы британцы.
Ну башня да, а сам стадион вполне приятный.
с графическими портретами здорово придумали
"а что ты сделал для того, чтобы этот город стал лучше? Сделал красивую витрину или разбил уродливую?"
Это Лошак к вандализму что ли призывает?
Нейминг сиволапый - очень неудобно произность название магазина. Зато с претензией, ага.
Последний мэр с миллиардными дорогами и бестрепетным отношением к городской старине кого-то смутно напоминает)
А мэр Мельбурна как бы намекает москвичам, что не нужно бояться воевод с чужими корнями.
" а на черной скамье, на скамье подсудимых" - класс!
По-моему, у автора в этом тексте слишком много чувства превосходства. Из того, что процитировано ничего не тянет на реакцию - "уноси ноги, он ебнутый". Ваши завышенные ожидания это всего лишь ваши завышенные ожидания.
Хотя сам сервис, конечно, пиздец.
ребята, эти жуткие пресс-релизообразные подводки, ну невозможно же читать.
Ну да, сравнивать Австралию (без титульной нации) и Россию будет очень уместно
Австралия = США
нет американцев, нет австралийцев (кроме, разве что, аборигенов)
Да, это была у Лондона главная задача, потому что эффективность и экологичность - это единственное, чем можно побить китайцев с их размахом и помпой
а то сохранение нации будто важнее обустройства городов
Эк вас болтает, Данила. То вы ради стимулирования "личной ответственности" предлагаете отключить горячую воду, то вот наоборот понять и полюбить тех, кто с вызовом оттпатывает нам ноги. Или это под влиянием нотаций Ольшанского вы двинулись в народничество?