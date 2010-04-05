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just_opinion

На сайте с 31 июля 2009

Комментарии33
Темы0
Посты3
Коротко0
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
International living
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мираThe Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
12
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира
International living

Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек

Как и почему прогорают в Москве
Люди в городе
Как и почему прогорают в МосквеМолодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты
10
Как и почему прогорают в Москве
Люди в городе

Как и почему прогорают в Москве Молодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты

Путешествия читателей The Village
Сирия.ЛиванДамаск, как и в целом Сирия, пространство максимально интерактивное. Здесь практически нет закрытых дверей, ворот и заборов. Все распахнуто навстречу гостям, покупателям и редким ветрам. Здесь все ровно так как и должно быть на хорошем старом базаре размером с город - зычные продавцы, разносчики кофе, мальчишки, чистящие обувь, воры, юродивые, цирюльни, пекарни, душевные харчевни на...
22
Путешествия читателей The Village

Сирия.Ливан Дамаск, как и в целом Сирия, пространство максимально интерактивное. Здесь практически нет закрытых дверей, ворот и заборов. Все распахнуто навстречу гостям, покупателям и редким ветрам. Здесь все ровно так как и должно быть на хорошем старом базаре размером с город - зычные продавцы, разносчики кофе, мальчишки, чистящие обувь, воры, юродивые, цирюльни, пекарни, душевные харчевни на...