just_opinion
На сайте с 31 июля 2009
International living
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мираThe Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
International living
Отвечай за базар: уличная торговля в разных странах мира The Village решил разобраться, как организована уличная торговля в мире и что предпринимают власти в связи с обилием стихийных рынков и торговых точек
Люди в городе
Как и почему прогорают в МосквеМолодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты
Люди в городе
Как и почему прогорают в Москве Молодые московские предприниматели рассказали The Village о том, как и почему умирали их бизнес-проекты
Путешествия читателей The Village
Сирия.ЛиванДамаск, как и в целом Сирия, пространство максимально интерактивное. Здесь практически нет закрытых дверей, ворот и заборов. Все распахнуто навстречу гостям, покупателям и редким ветрам. Здесь все ровно так как и должно быть на хорошем старом базаре размером с город - зычные продавцы, разносчики кофе, мальчишки, чистящие обувь, воры, юродивые, цирюльни, пекарни, душевные харчевни на...
Путешествия читателей The Village