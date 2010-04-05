Сирия.Ливан Дамаск, как и в целом Сирия, пространство максимально интерактивное. Здесь практически нет закрытых дверей, ворот и заборов. Все распахнуто навстречу гостям, покупателям и редким ветрам. Здесь все ровно так как и должно быть на хорошем старом базаре размером с город - зычные продавцы, разносчики кофе, мальчишки, чистящие обувь, воры, юродивые, цирюльни, пекарни, душевные харчевни на...