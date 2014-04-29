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Anastasia Chernykh

На сайте с 15 декабря 2013

Комментарии9Темы3Посты8
Коротко0
Как предприниматели остались без новогодней ярмарки
Hopes & Fears
Как предприниматели остались без новогодней ярмаркиНовогодняя ярмарка в парке на Поклонной горе так и не открылась — арендаторы терпят убытки. The Village узнал у них и у представителей парка, что произошло
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Как предприниматели остались без новогодней ярмарки
Hopes & Fears

Как предприниматели остались без новогодней ярмарки Новогодняя ярмарка в парке на Поклонной горе так и не открылась — арендаторы терпят убытки. The Village узнал у них и у представителей парка, что произошло

Как менеджер стал продавать необычные гаджеты на «Горбушке»
Сделал сам
Как менеджер стал продавать необычные гаджеты на «Горбушке»Бывший менеджер Panasonic начал продавать футуристические гаджеты, вложить деньги в разработку которых предлагают на платформе Kickstarter
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Как менеджер стал продавать необычные гаджеты на «Горбушке»
Сделал сам

Как менеджер стал продавать необычные гаджеты на «Горбушке» Бывший менеджер Panasonic начал продавать футуристические гаджеты, вложить деньги в разработку которых предлагают на платформе Kickstarter

Как работает PayPal
Как это работает
Как работает PayPalГод назад PayPal начал полноценно функционировать в России. The Village узнал об особенностях работы платёжного сервиса с покупателями и продавцами в интернете
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Как работает PayPal
Как это работает

Как работает PayPal Год назад PayPal начал полноценно функционировать в России. The Village узнал об особенностях работы платёжного сервиса с покупателями и продавцами в интернете

Откуда доставляют рыбу в российские магазины
Как это работает
Откуда доставляют рыбу в российские магазиныПосле введения санкций с российских прилавков исчез норвежский лосось. The Village узнал у одного из главных поставщиков рыбы, как устроен этот бизнес и что в нём изменилось с августа
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Откуда доставляют рыбу в российские магазины
Как это работает

Откуда доставляют рыбу в российские магазины После введения санкций с российских прилавков исчез норвежский лосось. The Village узнал у одного из главных поставщиков рыбы, как устроен этот бизнес и что в нём изменилось с августа

Как заработать на прилавках для участников фестивалей
Сделал сам
Как заработать на прилавках для участников фестивалейУчастники проекта Qbik обеспечили деревянными прилавками участников Faces&Laces и пикника «Афиши». К концу года они планируют выйти на оборот в миллион рублей
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Как заработать на прилавках для участников фестивалей
Сделал сам

Как заработать на прилавках для участников фестивалей Участники проекта Qbik обеспечили деревянными прилавками участников Faces&Laces и пикника «Афиши». К концу года они планируют выйти на оборот в миллион рублей

Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах
Мотиватор
Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслахДизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес
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Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах
Мотиватор

Монетизируй родину: Кто зарабатывает на народных промыслах Дизайнеры, издатель, флорист и фотограф, которые нашли вдохновение в русском фольклоре и строят на этом бизнес

Как заработать на картонных домиках для кошек
Сделал сам
Как заработать на картонных домиках для кошекМосковский менеджер начал клеить картонные кошачьи домики в своей квартире — за два месяца у него появилось больше сотни покупателей
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Как заработать на картонных домиках для кошек
Сделал сам

Как заработать на картонных домиках для кошек Московский менеджер начал клеить картонные кошачьи домики в своей квартире — за два месяца у него появилось больше сотни покупателей

Affettuoso: Музыкальная школа не для всех
Сделал сам
Affettuoso: Музыкальная школа не для всехЗанятия музыкой в школе Affettuoso стоят десятки тысяч рублей, а преподавателей могут оштрафовать за неаккуратный внешний вид. Такой подход приносит деньги.
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Affettuoso: Музыкальная школа не для всех
Сделал сам

Affettuoso: Музыкальная школа не для всех Занятия музыкой в школе Affettuoso стоят десятки тысяч рублей, а преподавателей могут оштрафовать за неаккуратный внешний вид. Такой подход приносит деньги.