Eve Rodriguez
На сайте с 4 августа 2009
5 минут в микроволновке
почему же?
почему же?
я жива и в порядке. и микроволновка тоже)
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?
кстати, сегодня сделала конфеты и залила их в формочки для льда Ikea.
кстати, сегодня сделала конфеты и залила их в формочки для льда Ikea.
Взяла все не вкусные конфеты, которые..моя племяша хотела выкинуть, из новогодних подарков и шоколад. Все это растворила..и залила в формочки.перед тем как залить в формочки, я накрошила туда печенье. Получилось тоже очень вкусно. Эти конфетки племяша скушала с радостью)
Любителям сырных сладостей. Чизкейк)
слово в слово у мамы с книжки)
[20-ть ванильных пончиков]
а Вам понравилось?
а Вам понравилось?
самой..
Любителям сырных сладостей. Чизкейк)
мы схожи)и Вам спасибо)
Домашнее мороженое «для ленивых»
ммм, записала
Лингвистический жульен
я как раз сегодня собираюсь готовить жульен)мм...
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?
повезло племяннице!
Любителям сырных сладостей. Чизкейк)
не обижайтесь, но может, мама с say7 его переписала?))))
Любителям сырных сладостей. Чизкейк)
возможно.
возможно.
У меня мама тоже в интернете шарит.
Этого я не отрицаю..да и нет в этом ничего страшного такого))
а я только что сделала блины на воде)
2 стакана воды, 2 яйца, щепотка соли, 1,5 ст. л. сахара, лимонной кислоты немного, и муки, до консистенции не густой сметаны..разрыхлитель или соды.
На спец. сковороде для блинов..помазала немного сливочным маслом.
И получились блинчики похожие на американские. но по вкусу наши, русские, домашние)
Начинку сделала из 1 банана(на терке), 1 апельсин(на терке), варенье лимонное ложку, растопила 100 гр. масла+сахара..получилась карамель...туда все это добавила. Получилось карамель с фруктами и +немного какао и кофе...все превратилось в шоколадное нечто вкусное)