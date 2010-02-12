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ER

Eve Rodriguez

На сайте с 4 августа 2009

Комментарии36
Темы0
Посты3
Коротко0
Масленица

а я только что сделала блины на воде)
2 стакана воды, 2 яйца, щепотка соли, 1,5 ст. л. сахара, лимонной кислоты немного, и муки, до консистенции не густой сметаны..разрыхлитель или соды.

На спец. сковороде для блинов..помазала немного сливочным маслом.
И получились блинчики похожие на американские. но по вкусу наши, русские, домашние)

Начинку сделала из 1 банана(на терке), 1 апельсин(на терке), варенье лимонное ложку, растопила 100 гр. масла+сахара..получилась карамель...туда все это добавила. Получилось карамель с фруктами и +немного какао и кофе...все превратилось в шоколадное нечто вкусное)

5 минут в микроволновке

почему же?
я жива и в порядке. и микроволновка тоже)

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

кстати, сегодня сделала конфеты и залила их в формочки для льда Ikea.
Взяла все не вкусные конфеты, которые..моя племяша хотела выкинуть, из новогодних подарков и шоколад. Все это растворила..и залила в формочки.перед тем как залить в формочки, я накрошила туда печенье. Получилось тоже очень вкусно. Эти конфетки племяша скушала с радостью)

Любителям сырных сладостей. Чизкейк)

слово в слово у мамы с книжки)

[20-ть ванильных пончиков]

а Вам понравилось?
самой..

Любителям сырных сладостей. Чизкейк)

мы схожи)и Вам спасибо)

Домашнее мороженое «для ленивых»

ммм, записала

Лингвистический жульен

я как раз сегодня собираюсь готовить жульен)мм...

Самые необычные отели мира

http://www.infozoom.ru/2009/02/02/samye-neobychnye-gostinicy-mira.html

тут тоже что-то нашла)

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?

повезло племяннице!

Любителям сырных сладостей. Чизкейк)

не обижайтесь, но может, мама с say7 его переписала?))))

Любителям сырных сладостей. Чизкейк)

возможно.
У меня мама тоже в интернете шарит.

Этого я не отрицаю..да и нет в этом ничего страшного такого))