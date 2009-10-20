Eve Rodriguez
На сайте с 4 августа 2009
Рецепты читателей
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет? Уже третий пост про любимые сладости.
Рецепты читателей
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет? Уже третий пост про любимые сладости.
Рецепты читателей
[20-ть ванильных пончиков]И снова, я в поиске чего то сладкого,украв рецепт у подруги, испекла пончики.Очень быстро, да и такие вкусные.Маме уж очень понравились)
Рецепты читателей
[20-ть ванильных пончиков] И снова, я в поиске чего то сладкого,украв рецепт у подруги, испекла пончики.Очень быстро, да и такие вкусные.Маме уж очень понравились)
Рецепты читателей
Любителям сырных сладостей. Чизкейк) Дождливыми, осенними вечерами люблю готовить что-нибудь сладкое. Этот рецепт нашла у мамы в книжке по кулинарии, решила приготовить.Безумно понравилось "мужу" и племяшкам)
Рецепты читателей