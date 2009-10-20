вернуться на старую версию сайта
17 сентября, четверг
Москва
Россия
Войти
Россия
Комментарии36
Темы0
Посты3
Коротко0
ER

Eve Rodriguez

На сайте с 4 августа 2009

Комментарии36
Темы0
Посты3
Коротко0
Рецепты читателей
100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет?&nbsp;Уже третий пост про любимые сладости.
34
Рецепты читателей

100 гр. шоколада или пол кило "домашних" конфет? &nbsp;Уже третий пост про любимые сладости.

Рецепты читателей
[20-ть ванильных пончиков]И снова, я в поиске чего то сладкого,украв рецепт у подруги, испекла пончики.Очень быстро, да и такие&nbsp; вкусные.Маме уж очень понравились)
27
Рецепты читателей

[20-ть ванильных пончиков] И снова, я в поиске чего то сладкого,украв рецепт у подруги, испекла пончики.Очень быстро, да и такие&nbsp; вкусные.Маме уж очень понравились)

Рецепты читателей
Любителям сырных сладостей. Чизкейк)&nbsp;Дождливыми, осенними вечерами люблю готовить что-нибудь сладкое.&nbsp; Этот рецепт нашла у мамы в книжке по кулинарии, решила приготовить.Безумно понравилось "мужу" и племяшкам)
48
Рецепты читателей

Любителям сырных сладостей. Чизкейк) &nbsp;Дождливыми, осенними вечерами люблю готовить что-нибудь сладкое.&nbsp; Этот рецепт нашла у мамы в книжке по кулинарии, решила приготовить.Безумно понравилось "мужу" и племяшкам)