Егор Рогалев
На сайте с 29 мая 2014
Сразу хочу пояснить, что официально Канонерский остров является частью Кировского района, но мы решили его выделить отдельно, как совершенно особую часть города
Аргументируйте, пожалуйста, где и как ее не хватает. Никто даже не попытался спросить у фотографа зачем и почему он снял эту серию именно так или прочитать описание, где об этом идет речь. А при постановке вопроса – "почему вы не даете мне увидеть то, что я хочу увидеть?" диалог в принципе невозможен. Или это будет диалог с капризным и избалованным ребенком.
Дорогие комментаторы, я не понимаю, почему вы решили, что фотограф должен удовлетворять Ваши желания, поставляю красивые картинки, которые вы хотите видеть? Это не продукт массового потребления. Это его личный взляд на место и процессы происходящие в нем. В данном случае достаточно цельный и концептуализированный. И потому достойный внимания и уважения. Это не подборка красивых фотографий из паблика в социальных сетях, по которой можно быстро пробежаться, расставив лайки. Это цельный художественный проект, воспринимать который также нужно внимательно и целиком. Очень сожалею, что приходится объяснять такие очевидные вещи.
насчет заката – это серьезный вопрос или очень тонкий юмор?
не везде можно побывать в это время года. как потеплеет – будет вторая серия.
товарищ, если вы выдвигаете обвинения, не подкрепленные фактами = поливаете людей грязью. то слово сброд идеально подходит именно вам.
Status-Gvo, для того, чтобы вести конструктивный диалог – оперируйте статистикой из первоисточников, а то непонятно откуда вы эти данные берете.
Опять-таки из всего вышесказанного неясно в чем вина самих узбеков/таджиков. Это просто люди, которым нужно кормить своим семьи. Если уж кто-то и виноват в сложившийся ситуации, то это в первую очередь те, кто приглашает их на работу и потом пилит их зарплату.
Sergej Swetschkow, подобные высказывания принимаются только тогда, когда человек сам готов взять в руки метлу и идти подметать дворы или работать на стройке за копейки.
В чем вина узбеков, которые едут сюда только потому, что у себя на родине они даже эти крохи не могут заработать?
ну наконец-то! именно такие люди, как кирилл должны говорить от имени граффити и стрит-арта.
в том, что большинство из них или не большинство, помимо метлы, грабят, насилую и занимаются прочими преступными гадостями, чтобы заработать еще денег.. Из полицейских первоисточников. Если бы не такое количество приезжих из других стран заработать, преступности было бы меньше. Русские преступники + приезжие. Это явно больше получается. Простая арифметика. Я за то, чтобы в стране был порядок, полиция хорошо работала и миграционная политика была, как в Новой Зеландии))
Да полно местных кто метлу готов в руки взять, у нас только недавно таджики появились, и зарплата у них не копейки, тысяч по 25, только ее распиливают а таджику оставляют тысяч 10.
Что значит откуда? Этожевсемизвестно:) Я, лично, ещё году в 2004-м пошел на сайт МВД, порылся в статистике, и обнаружил, что иностранцы совершают около 2% преступлений в России. До сих пор, эта цифры не сильно изменилась. А люмпены верят в то, что им пихают поткины и казнокрады.
кто что распиливает,что за чушь...как была з/п у уборщика 16-18,так и осталась..такой закон у нас,есть регистрация,то подрядная организация находит ему место жительства,которое работника вполне устраивает ,он работает остылая из своей зарплаты по 10 тысяч домой,где эти деньги-миллионы ..а через 2 года уезжает..
если уж на то пошло,про зарплату ,то военные должны миллионы получать и квартиры без проблем,а не копейки и жить в общежитиях по 50 лет..а то у нас спортсмены миллиарды получают и машины ,о которых даже люди мечтать не могут,за что непонятно?!
это бесконечные темы надоели уже,про власть,полицию...ну епрст ,если Вы такие честные,правильные ..бери родственников ,друзей..и в полицию,сажать воров!
По зарплатам дворников можно даже на hh.ru набрать. Там и за 30 есть варианты.
У нас почти везде работали местные лет по 50 или молодежь, потом в один момент всех заменили, вместо 1 дворника стало 2 таджика, все в одинаковой униформе. Поселили всех в подвалы откуда они редко вылазят. Слышал что часть зп им не выдают а оставляют себе. Возможно также площади сдаваемые. То что случайно сменились почти все дворники в районе я не верю.
К слову жил одно время на Вавилова там было немало местных дворников. Значит зарплаты им хватает.
да даже не про зарплату речь,а про бездействие гражданской позиции..ниже писал про это..
Скорее Ваш комментарий неоднозначен и служит основанием для большого количества гипотез...
И не поспоришь. Общего у основной части района и этого потустороннего мира немного
А вы посмотрите внимательнее, дорогой Евгений, увидите и Комендантский и часть заказника. Были сделаны фотографии и на Пионерской и в Коломягах, но в окончательную подборку не вошли потому что оказались не настолько характерными.