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ЕР

Егор Рогалев

На сайте с 29 мая 2014

Комментарии17
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На районе: Приморский глазами Егора Рогалева

А вы посмотрите внимательнее, дорогой Евгений, увидите и Комендантский и часть заказника. Были сделаны фотографии и на Пионерской и в Коломягах, но в окончательную подборку не вошли потому что оказались не настолько характерными.

На районе: Канонерский остров глазами Виктора и Ирины Юльевых

Сразу хочу пояснить, что официально Канонерский остров является частью Кировского района, но мы решили его выделить отдельно, как совершенно особую часть города

На районе: Красносельский глазами Антона Соколова

Аргументируйте, пожалуйста, где и как ее не хватает. Никто даже не попытался спросить у фотографа зачем и почему он снял эту серию именно так или прочитать описание, где об этом идет речь. А при постановке вопроса  – "почему вы не даете мне увидеть то, что я хочу увидеть?" диалог в принципе невозможен. Или это будет диалог с капризным и избалованным ребенком.

На районе: Красносельский глазами Антона Соколова

Дорогие комментаторы, я не понимаю, почему вы решили, что фотограф должен удовлетворять Ваши желания, поставляю красивые картинки, которые вы хотите видеть? Это не продукт массового потребления. Это его личный взляд на место и процессы происходящие в нем. В данном случае достаточно цельный и концептуализированный. И потому достойный внимания и уважения. Это не подборка красивых фотографий из паблика в социальных сетях, по которой можно быстро пробежаться, расставив лайки. Это цельный художественный проект, воспринимать который также нужно внимательно и целиком. Очень сожалею, что приходится объяснять такие очевидные вещи.

На районе: Красносельский глазами Антона Соколова

насчет заката – это серьезный вопрос или очень тонкий юмор?

Лучший вид на этот город: 7 смотровых площадок в Москве

не везде можно побывать в это время года. как потеплеет – будет вторая серия.

Станция прибывания: Как активисты защищают здания Варшавского вокзала

товарищ, если вы выдвигаете обвинения, не подкрепленные фактами = поливаете людей грязью. то слово сброд идеально подходит именно вам.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

Status-Gvo, для того, чтобы вести конструктивный диалог – оперируйте статистикой из первоисточников, а то непонятно откуда вы эти данные берете.

Опять-таки из всего вышесказанного неясно в чем вина самих узбеков/таджиков. Это просто люди, которым нужно кормить своим семьи. Если уж кто-то и виноват в сложившийся ситуации, то это в первую очередь те, кто приглашает их на работу и потом пилит их зарплату.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

Sergej Swetschkow, подобные высказывания принимаются только тогда, когда человек сам готов взять в руки метлу и идти подметать дворы или работать на стройке за копейки.
В чем вина узбеков, которые едут сюда только потому, что у себя на родине они даже эти крохи не могут заработать?

Прямая речь: Художник Кирилл Кто о защите городской среды

ну наконец-то! именно такие люди, как кирилл должны говорить от имени граффити и стрит-арта.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

в том, что большинство из них или не большинство, помимо метлы, грабят, насилую и занимаются прочими преступными гадостями, чтобы заработать еще денег.. Из полицейских первоисточников. Если бы не такое количество приезжих из других стран заработать, преступности было бы меньше. Русские преступники + приезжие. Это явно больше получается. Простая арифметика. Я за то, чтобы в стране был порядок, полиция хорошо работала и миграционная политика была, как в Новой Зеландии))

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

Да полно местных кто метлу готов в руки взять, у нас только недавно таджики появились, и зарплата у них не копейки, тысяч по 25, только ее распиливают а таджику оставляют тысяч 10.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

Что значит откуда? Этожевсемизвестно:) Я, лично, ещё году в 2004-м пошел на сайт МВД, порылся в статистике, и обнаружил, что иностранцы совершают около 2% преступлений в России. До сих пор, эта цифры не сильно изменилась. А люмпены верят в то, что им пихают поткины и казнокрады.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

кто что распиливает,что за чушь...как была з/п у уборщика 16-18,так и осталась..такой закон у нас,есть регистрация,то подрядная организация находит ему место жительства,которое работника вполне устраивает ,он работает остылая из своей зарплаты по 10 тысяч домой,где эти деньги-миллионы ..а через 2 года уезжает..

если уж на то пошло,про зарплату ,то военные должны миллионы получать и квартиры без проблем,а не копейки и жить в общежитиях по 50 лет..а то у нас спортсмены миллиарды получают и машины ,о которых даже люди мечтать не могут,за что непонятно?!

это бесконечные темы надоели уже,про власть,полицию...ну епрст ,если Вы такие честные,правильные ..бери родственников ,друзей..и в полицию,сажать воров!

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

По зарплатам дворников можно даже на hh.ru набрать. Там и за 30 есть варианты.
У нас почти везде работали местные лет по 50 или молодежь, потом в один момент всех заменили, вместо 1 дворника стало 2 таджика, все в одинаковой униформе. Поселили всех в подвалы откуда они редко вылазят. Слышал что часть зп им не выдают а оставляют себе. Возможно также площади сдаваемые. То что случайно сменились почти все дворники в районе я не верю.
К слову жил одно время на Вавилова там было немало местных дворников. Значит зарплаты им хватает.

Люди в городе: Как отмечали Курбан-байрам в Москве и Петербурге

да даже не про зарплату речь,а про бездействие гражданской позиции..ниже писал про это..

На районе: Красносельский глазами Антона Соколова

Скорее Ваш комментарий неоднозначен и служит основанием для большого количества гипотез...

На районе: Красносельский глазами Антона Соколова
комментарий удалён
На районе: Канонерский остров глазами Виктора и Ирины Юльевых

И не поспоришь. Общего у основной части района и этого потустороннего мира немного

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