Прямая речь: Дизайнер городской среды Дэвид Гибсон о своих проектах и киевской карте метро Разработчик систем навигации для американских городов Дэвид Гибсон рассказал The Village о своих лучших проектах, о том, как делается хороший дизайн, и что общего между кредиткой и упаковкой сока.