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ЕР

Егор Рогалев

На сайте с 29 мая 2014

Комментарии17
Темы0
Посты5
Коротко0
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы
Интервью
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицыThe Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях
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Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы
Интервью

Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы The Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях

Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely Planet
Туризм
Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely PlanetОснователь Lonely Planet рассказал The Village о своих путешествиях и перспективах развития туризма на постсоветском пространстве.
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Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely Planet
Туризм

Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely Planet Основатель Lonely Planet рассказал The Village о своих путешествиях и перспективах развития туризма на постсоветском пространстве.

Общественные пространства
Прямая речь: Дизайнер городской среды Дэвид Гибсон о своих проектах и киевской карте метроРазработчик систем навигации для американских городов Дэвид Гибсон рассказал The Village о своих лучших проектах, о том, как делается хороший дизайн, и что общего между кредиткой и упаковкой сока.
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Общественные пространства

Прямая речь: Дизайнер городской среды Дэвид Гибсон о своих проектах и киевской карте метро Разработчик систем навигации для американских городов Дэвид Гибсон рассказал The Village о своих лучших проектах, о том, как делается хороший дизайн, и что общего между кредиткой и упаковкой сока.