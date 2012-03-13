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Егор Рогалев
На сайте с 29 мая 2014
Интервью
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицыThe Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях
Интервью
Художник Тимофей Радя — о том, почему горожане должны выйти на улицы The Village поговорил с уральским уличным художником Тимофеем Радей о провокациях в искусстве, новой жизни городских районов и стрит-арте в музеях
Туризм
Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely PlanetОснователь Lonely Planet рассказал The Village о своих путешествиях и перспективах развития туризма на постсоветском пространстве.
Туризм
Интервью: Тони Уилер, основатель издательства Lonely Planet Основатель Lonely Planet рассказал The Village о своих путешествиях и перспективах развития туризма на постсоветском пространстве.
Общественные пространства
Прямая речь: Дизайнер городской среды Дэвид Гибсон о своих проектах и киевской карте метроРазработчик систем навигации для американских городов Дэвид Гибсон рассказал The Village о своих лучших проектах, о том, как делается хороший дизайн, и что общего между кредиткой и упаковкой сока.
Общественные пространства