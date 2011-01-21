liubava ermosina
На сайте с 5 августа 2009
как-то не очень
круто же, я хотела бы там побывать
а дворец единоборств стал фитнес клубом
после просмотра рекламы томатной пасты решили написать этот пост?)
гомер симпсон от них в восторге!
теперь и паттинсон в музее мадам тюссо!?
кстати, свежий выпуск "афиша еда"
http://eda.afisha.ru/mag/
61 мегабит в секунду - вот это да
пост решил написать, чтобы фотографиями похвастаться :D
Да мало того. Делают то они делают, строят, красиво все и тд. Но не для людей. В той же академии тенниса, которая якобы для детей и тд, с малой платой за аренду кортов и так далее, властвуют барыги и стоит там все ойойой как недешево. Показуха да и только. Строят чтобы чиновникам можно было спиздить побольше себе в карман. И так уже по трдиции в нашем городе и не только в плане спорта.
кстати, настоящий замок, где снимался фильм, находится в Англии
лет 5 назад я бы очень хотела,мне кажется они запоздали.
Вы может и выросли, но осталось же ещё много детей,которые счастливы оказаться там)
очень круто все расписано, спасибо