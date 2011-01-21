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LE

liubava ermosina

На сайте с 5 августа 2009

Комментарии11
Темы0
Посты4
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Дикарём и автостопом

очень круто все расписано, спасибо

Офис недели

как-то не очень

Путешествие в Хогвартс

круто же, я хотела бы там побывать

Казань спортивная

а дворец единоборств стал фитнес клубом

Spaghetti ala Bolognese

после просмотра рекламы томатной пасты решили написать этот пост?)

Пончики пилотировали

гомер симпсон от них в восторге!

Другая Москва: Обниманцы со звездами

теперь и паттинсон в музее мадам тюссо!?

Архив программы «Еда с Алексеем Зиминым»

кстати, свежий выпуск "афиша еда"
http://eda.afisha.ru/mag/

Интернет вытащат из мусоропровода

61 мегабит в секунду - вот это да

Spaghetti ala Bolognese

пост решил написать, чтобы фотографиями похвастаться :D

Казань спортивная

Да мало того. Делают то они делают, строят, красиво все и тд. Но не для людей. В той же академии тенниса, которая якобы для детей и тд, с малой платой за аренду кортов и так далее, властвуют барыги и стоит там все ойойой как недешево. Показуха да и только. Строят чтобы чиновникам можно было спиздить побольше себе в карман. И так уже по трдиции в нашем городе и не только в плане спорта.

Путешествие в Хогвартс

кстати, настоящий замок, где снимался фильм, находится в Англии

Путешествие в Хогвартс

лет 5 назад я бы очень хотела,мне кажется они запоздали.

Путешествие в Хогвартс

Вы может и выросли, но осталось же ещё много детей,которые счастливы оказаться там)