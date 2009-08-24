Самые необычные отели мира Традиционные отели вполне пригодны для стандартного путешествия, либо для не совсем стандартного — в качестве места ночевки, после которой можно продолжить осмотр культурных объектов, не более того. Но есть некоторые отели, которые сами по себе представляют достопримечательность. Именно на такие средства размещения и ориентировался туристический журнал Revista Viajes, публикуя список...