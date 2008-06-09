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aldali

На сайте с 12 февраля 2008

Комментарии14
Темы0
Посты2
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Путешествия читателей The Village
История блошиного рынка Парижа«Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»
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Путешествия читателей The Village

История блошиного рынка Парижа «Тот, кто ложится спать с собаками, наутро просыпается с их блохами»

Рецепты читателей
Exotic Fruits!Некоторые экзотические фрукты настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что уже никто из нас не удивляется пушистым киви, волосатым кокосам, сладким бананам и недозревшим ананасам. Но все же это лишь небольшая часть того, чем может порадовать нас яркий, манящий и малодоступный тропический мир, разнообразие экзотических плодов которого просто поражает. Плюс ко всему, все это...
60
Рецепты читателей

Exotic Fruits! Некоторые экзотические фрукты настолько прочно вошли в нашу повседневную жизнь, что уже никто из нас не удивляется пушистым киви, волосатым кокосам, сладким бананам и недозревшим ананасам. Но все же это лишь небольшая часть того, чем может порадовать нас яркий, манящий и малодоступный тропический мир, разнообразие экзотических плодов которого просто поражает. Плюс ко всему, все это...