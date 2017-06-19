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Elya Kovelskikh

На сайте с 16 ноября 2014

Комментарии106
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Посты61
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Москва, я люблю тебя: Татуировки с символами города от The Village и студии Faux Pas

очень жалко, что никто не нарисовал такие симфолы, как бело-зеленые заборы и вот это вот:  

Ланчерия, азиатская кухня на Цветном бульваре и еще два новых места

простите, но у меня тоже комент про Ланчерию)))) первая не на Патриках, а в районе Покровки и Курской

Чем заменить сахар

а куда дели комментарий Шишкина, заявленный в начале?)

8 женских рубашек с узором

у меня уйма мужских рубашек, и с ними все далеко не так просто, как хотелось бы.

«Трансаэро» понизила цены на рейсы по 58 направлениям

а я вот отлично слетала в августе Мск-СПб за 3500 туда-обратно. и даже почти не задержали вылеты. плацкарт туда-обратно обошелся бы в сумму около трех тысяч.

5 самых загруженных поликлиник Москвы

а дома бывают разные. где-то высотки, где-то пятиэтажки. в новой Москве и двухэтажные дома есть, и частный сектор.

Белёвская пастила, казы и еще 26 продуктов из нестоличной России

любой урбей привращается в молоко. любое)))) я люблю делать из миндаля))

Белёвская пастила, казы и еще 26 продуктов из нестоличной России

урбеч классно мешать с медом и маслом (я люблю с кокосовым), ничего в этом сложного нет. а при помощи блендера любой урбеч быстро превращается в миндальное молоко. и продукты многие и правда российские, а не русские.

«Студия театрального искусства» в здании бывшей фабрики

да, все правда, они очень классные и интерьер под стать

Стали известны резиденты корабля «Валерий Брюсов»

Slad is это леденцы

Москва, я люблю тебя: Татуировки с символами города от The Village и студии Faux Pas

Или такое:

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