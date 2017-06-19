Elya Kovelskikh
На сайте с 16 ноября 2014
простите, но у меня тоже комент про Ланчерию)))) первая не на Патриках, а в районе Покровки и Курской
а куда дели комментарий Шишкина, заявленный в начале?)
у меня уйма мужских рубашек, и с ними все далеко не так просто, как хотелось бы.
а я вот отлично слетала в августе Мск-СПб за 3500 туда-обратно. и даже почти не задержали вылеты. плацкарт туда-обратно обошелся бы в сумму около трех тысяч.
а дома бывают разные. где-то высотки, где-то пятиэтажки. в новой Москве и двухэтажные дома есть, и частный сектор.
любой урбей привращается в молоко. любое)))) я люблю делать из миндаля))
урбеч классно мешать с медом и маслом (я люблю с кокосовым), ничего в этом сложного нет. а при помощи блендера любой урбеч быстро превращается в миндальное молоко. и продукты многие и правда российские, а не русские.
да, все правда, они очень классные и интерьер под стать
Slad is это леденцы
очень жалко, что никто не нарисовал такие симфолы, как бело-зеленые заборы и вот это вот: