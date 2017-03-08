Elya Kovelskikh
На сайте с 16 ноября 2014
Рецепты шефов
Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе The Village собрал пять необычных рецептов кофейных напитков, которые несложно приготовить дома
Рецепты шефов
Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе The Village собрал пять необычных рецептов кофейных напитков, которые несложно приготовить дома
Рецепты шефов
Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов, которые стоит приготовить в июле
Рецепты шефов
Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов, которые стоит приготовить в июле
Индустрия
«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесеСоздатель I Like Bar рассказал The Village о своих успехах за пять лет, сомнениях и любви к сотрудникам
Индустрия
«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесе Создатель I Like Bar рассказал The Village о своих успехах за пять лет, сомнениях и любви к сотрудникам
Съесть вопрос
Что такое комбуча и как ее готовить?The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Съесть вопрос
Что такое комбуча и как ее готовить? The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про едуДмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
Рецепты шефов
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлейСемь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
Рецепты шефов
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
Индустрия
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
Индустрия
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов» Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
Рецепты шефов
Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбыСобрали у московских шефов рецепты несложных маринадов, ингредиенты для которых легко найти в любом супермаркете
Рецепты шефов
Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбы Собрали у московских шефов рецепты несложных маринадов, ингредиенты для которых легко найти в любом супермаркете
Рецепты шефов
Простые рецепты шефов для ленивого выходногоЧто приготовить, когда не хочется выходить из дома
Рецепты шефов