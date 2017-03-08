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Elya Kovelskikh

На сайте с 16 ноября 2014

Комментарии106
Темы0
Посты61
Коротко0
Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе
Рецепты шефов
Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе The Village собрал пять необычных рецептов кофейных напитков, которые несложно приготовить дома
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Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе
Рецепты шефов

Халва, мята и тоник: Быстрые рецепты коктейлей с кофе The Village собрал пять необычных рецептов кофейных напитков, которые несложно приготовить дома

Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов
Рецепты шефов
Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов, которые стоит приготовить в июле
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Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов
Рецепты шефов

Что приготовить прямо сейчас: Шесть быстрых рецептов В традиционной рубрике — рецепты из сезонных овощей и фруктов, которые стоит приготовить в июле

«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесе
Индустрия
«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесеСоздатель I Like Bar рассказал The Village о своих успехах за пять лет, сомнениях и любви к сотрудникам
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«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесе
Индустрия

«Я не делаю рестораны для хипстоты»: Владимир Перельман — о гостях и бизнесе Создатель I Like Bar рассказал The Village о своих успехах за пять лет, сомнениях и любви к сотрудникам

Что такое комбуча и как ее готовить?
Съесть вопрос
Что такое комбуча и как ее готовить?The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле
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Что такое комбуча и как ее готовить?
Съесть вопрос

Что такое комбуча и как ее готовить? The Village продолжает развенчивать мифы о еде и объяснять, как все устроено на самом деле

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Индустрия
Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про едуДмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют
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Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду
Индустрия

Кулинарное чтиво: Шеф-повара — о любимых книгах про еду Дмитрий Зотов, Алексей Каневский и другие шефы рассказывают, какие книги их вдохновляют

Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей
Рецепты шефов
Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлейСемь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами
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Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей
Рецепты шефов

Не только мохито: Рецепты несложных летних коктейлей Семь прохладительных коктейлей с доступными ингредиентами

«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»
Индустрия
«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе
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«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов»
Индустрия

«Мы не воспринимаем плохие кофейни как конкурентов» Ксения Мандрик — о том, как заработать несколько миллионов за лето на кофе

Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбы
Рецепты шефов
Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбыСобрали у московских шефов рецепты несложных маринадов, ингредиенты для которых легко найти в любом супермаркете
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Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбы
Рецепты шефов

Шашлыкуем: Маринады для мяса и рыбы Собрали у московских шефов рецепты несложных маринадов, ингредиенты для которых легко найти в любом супермаркете

Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Рецепты шефов
Простые рецепты шефов для ленивого выходногоЧто приготовить, когда не хочется выходить из дома
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Простые рецепты шефов для ленивого выходного
Рецепты шефов

Простые рецепты шефов для ленивого выходного Что приготовить, когда не хочется выходить из дома