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Katya Buchneva

На сайте с 29 января 2015

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Ситуация
Туризм с патриотизмомКорреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах
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Ситуация

Туризм с патриотизмом Корреспондент The Village провела праздники в Красной Поляне и рассказала о том, как отдыхали патриоты на российских горнолыжных курортах