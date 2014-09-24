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АЧ

Александр Черных

На сайте с 16 февраля 2015

Комментарии16
Темы0
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48 продуктов с вьетнамского рынка в Люблине

Не по теме -- найдите, где в Москве продают капусту кейл!!!!)

Как переехать в другую страну, сдав квартиру в Москве

ой, и, конечно, Саша с мужем тоже молодцы. не понимаю, как они затесались в компанию к тунеядцам)

Как переехать в другую страну, сдав квартиру в Москве

ну и да, дорогая редакция, слово "хиппарь" пишется с двумя "п". сомневающихся отсылаю к одноименной песне Шевчука.

Как переехать в другую страну, сдав квартиру в Москве

всем героям этого материала хочется настучать по голове и отпраивть работать) особенного тому, который однокурсник)

кроме кондитера, она молодец.

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

"Рядом с молочным отделом живёт милая маленькая мышка" -- Настя, вы так пишите, как будто это что-то плохое!(

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Отличная работа, молодцы.

Могу сказать по своему опыту, что PR-службы российсикх отделений крупных компаний отмалчиваются по любым вопросам, а не только по ЛГБТ-темам

Вегетарианцы и веганы, где вы одеваетесь?

Катя, день добрый!

смотрите -- из обуви самый известный бренд -- http://www.vegetarian-shoes.co.uk/ он много где продается в европе в магазинах -- я покупал в Берлине и в Дублине, например. у них нормальная служба интернет-доставки. еще ее часто привозят всякие панк- и хардкор-тусовки, поищите во вконтакте, можно найти группы, где их распродают

еще есть магазин faun.ru -- там можно купить, можно посмотреть бренды и купить где-то еще. например, отличная обувь native много где продается

а вообще на самом деле особенных проблем нет -- сейчас правчтиески в каждом магазине одежды есть что-то по вегану. посидите пару часов в интернете и все найдете) удачи

Нелепые названия улиц Москвы

а еще есть Безымянный переулок)

Радужный триколор: Как Nokia, Citi, Coca-Cola, Nike, Ford относятся к ЛГБТ-сотрудникам в России

Вы совершенно правы! Иногда складывается впечатление, что главными и единственными задачами российских пресс-служб во многих международных компаниях является размещалово рекламных материалов и увиливание от журналистских запросов.

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

Александр, побойтесь блога!

во-первых, "пишете", во-вторых - милая и маленькая!

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

Анастасия, я так впечатлился описанием безблагодатных просторов "Пятерочки", что сам на секунду как будто стал ее аборигеном -- поэтому и написал соответствующе; скажите спасибо, что без разного рода междометий!

Тогда я спокоен. Я боялся, что это столь модная "ирония". Мышки прерасны.

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

говорю спасибо!

мышки - прекрасны, ирония - грех. 

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

А поучите нас с Александром Черных журналистике, а? Бгг :)

«Пятёрочка» как квинтэссенция русской жизни

Александр, противнее комментатора, чем вы, на просторах рунета просто не найти, честное слово.

Как переехать в другую страну, сдав квартиру в Москве

Возвращаю кармические долги редакции, дорогой. 

48 продуктов с вьетнамского рынка в Люблине

если вы будете называть её не кейл, а кудрявой капустой — так она называется по-русски — у вас будет больше шансов её найти.

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