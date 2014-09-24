Александр Черных
На сайте с 16 февраля 2015
ой, и, конечно, Саша с мужем тоже молодцы. не понимаю, как они затесались в компанию к тунеядцам)
ну и да, дорогая редакция, слово "хиппарь" пишется с двумя "п". сомневающихся отсылаю к одноименной песне Шевчука.
всем героям этого материала хочется настучать по голове и отпраивть работать) особенного тому, который однокурсник)
кроме кондитера, она молодец.
"Рядом с молочным отделом живёт милая маленькая мышка" -- Настя, вы так пишите, как будто это что-то плохое!(
Отличная работа, молодцы.
Могу сказать по своему опыту, что PR-службы российсикх отделений крупных компаний отмалчиваются по любым вопросам, а не только по ЛГБТ-темам
Катя, день добрый!
смотрите -- из обуви самый известный бренд -- http://www.vegetarian-shoes.co.uk/ он много где продается в европе в магазинах -- я покупал в Берлине и в Дублине, например. у них нормальная служба интернет-доставки. еще ее часто привозят всякие панк- и хардкор-тусовки, поищите во вконтакте, можно найти группы, где их распродают
еще есть магазин faun.ru -- там можно купить, можно посмотреть бренды и купить где-то еще. например, отличная обувь native много где продается
а вообще на самом деле особенных проблем нет -- сейчас правчтиески в каждом магазине одежды есть что-то по вегану. посидите пару часов в интернете и все найдете) удачи
а еще есть Безымянный переулок)
Вы совершенно правы! Иногда складывается впечатление, что главными и единственными задачами российских пресс-служб во многих международных компаниях является размещалово рекламных материалов и увиливание от журналистских запросов.
Александр, побойтесь блога!
во-первых, "пишете", во-вторых - милая и маленькая!
Анастасия, я так впечатлился описанием безблагодатных просторов "Пятерочки", что сам на секунду как будто стал ее аборигеном -- поэтому и написал соответствующе; скажите спасибо, что без разного рода междометий!
Тогда я спокоен. Я боялся, что это столь модная "ирония". Мышки прерасны.
говорю спасибо!
мышки - прекрасны, ирония - грех.
А поучите нас с Александром Черных журналистике, а? Бгг :)
Александр, противнее комментатора, чем вы, на просторах рунета просто не найти, честное слово.
Возвращаю кармические долги редакции, дорогой.
если вы будете называть её не кейл, а кудрявой капустой — так она называется по-русски — у вас будет больше шансов её найти.
Не по теме -- найдите, где в Москве продают капусту кейл!!!!)