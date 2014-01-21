Александр Черных
На сайте с 16 февраля 2015
Город
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в МосквеСпециально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования
Город
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве Специально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования
Ситуация
Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотикиПочему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России
Ситуация
Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики Почему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России
Ситуация
Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государстваГосударство обещает оплачивать образование в зарубежных вузах в обмен на трёхлетний труд на благо страны. Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных рассуждает о плюсах и минусах новой госпрограммы.
Ситуация