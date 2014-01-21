Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государства

Государство обещает оплачивать образование в зарубежных вузах в обмен на трёхлетний труд на благо страны. Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных рассуждает о плюсах и минусах новой госпрограммы.