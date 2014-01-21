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Александр Черных

На сайте с 16 февраля 2015

Комментарии16
Темы0
Посты3
Коротко0
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город
Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в МосквеСпециально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования
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Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве
Город

Слияние и отвращение: Что происходит со школьным образованием в Москве Специально для The Village корреспондент «Коммерсанта» разобрался в последствиях реформы, которую проводит департамент образования

Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики
Ситуация
Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотикиПочему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России
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Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики
Ситуация

Легализируй это: Александр Черных о предложении экспертов узаконить наркотики Почему Глобальная комиссия по вопросам наркополитики выступает за легализацию и декриминализацию наркотиков, и что по этому поводу думают в России

Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государства
Ситуация
Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государстваГосударство обещает оплачивать образование в зарубежных вузах в обмен на трёхлетний труд на благо страны. Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных рассуждает о плюсах и минусах новой госпрограммы.
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Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государства
Ситуация

Форточка в Европу: Александр Черных о том, как учиться за рубежом на деньги государства Государство обещает оплачивать образование в зарубежных вузах в обмен на трёхлетний труд на благо страны. Корреспондент «Коммерсанта» Александр Черных рассуждает о плюсах и минусах новой госпрограммы.