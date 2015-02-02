Даниил Кадыков
На сайте с 30 мая 2008
Как подбирают сотрудников в Uniqlo
Не знаю, что сказать про Uniqlo, а вот Наташа красивая.
Позиции меню: Пицца из нового ресторана Barmalini
Фотографии и текст очень воодушевляют, на следующей недельки постораюсь с друзьями оценить все своими глазами и ртами :)
Печеньки с m&m's
Ярко :) Детям понравится :)
Cтрашная правда об Orbit и Dirol
Жить вредно, жевачки мелочь по сравнению с остальным
Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов
Я бы со своей девушкой в такую игру играл бы, очень романтично, мне кажется. А где можно ее приобрести?
Куриные яйца своими руками
Такими темпами скоро будет все искуственно выращенное, а пост интересный, спасибо +
Как сделать фаст-фуд полезнее?
Я и пишу, что лучше домашней еды нет ничего! :)
Ягода счастья
Я ее нашел на дорогомиловском рынке, называется она у них гоРджи, а годжи :) И стоит 500р за пакетик, так что кому интересно все туда :)
Как подбирают сотрудников в Uniqlo
комментарий удалён
"С другой стороны, теми же глазами, что раньше - уже не взглянешь". Мда, мне кажется, следующий такскзть каминг-аут должен быть у вас – признаться, что вы мудак. Но все это имело бы смысл, если вы не были троллем.