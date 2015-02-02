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ДК

Даниил Кадыков

На сайте с 30 мая 2008

Комментарии51
Темы0
Посты6
Коротко0
Если друг оказался геем?

"С другой стороны, теми же глазами, что раньше - уже не взглянешь". Мда, мне кажется, следующий такскзть каминг-аут должен быть у вас – признаться, что вы мудак. Но все это имело бы смысл, если вы не были троллем.

Как подбирают сотрудников в Uniqlo

Не знаю, что сказать про Uniqlo, а вот Наташа красивая.

Позиции меню: Пицца из нового ресторана Barmalini

Фотографии и текст очень воодушевляют, на следующей недельки постораюсь с друзьями оценить все своими глазами и ртами :)

Холодильники московских шеф–поваров, часть 2: «Джон Донн», «Солянка», «Панч и Джуди»

скромно как-то

Печеньки с m&m's

Ярко :) Детям понравится :)

Cтрашная правда об Orbit и Dirol

Жить вредно, жевачки мелочь по сравнению с остальным

Scrabble Chocolate: шоколад для эрудитов

Я бы со своей девушкой в такую игру играл бы, очень романтично, мне кажется. А где можно ее приобрести?

Куриные яйца своими руками

Такими темпами скоро будет все искуственно выращенное, а пост интересный, спасибо +

Как сделать фаст-фуд полезнее?

Я и пишу, что лучше домашней еды нет ничего! :)

Ягода счастья

Я ее нашел на дорогомиловском рынке, называется она у них гоРджи, а годжи :) И стоит 500р за пакетик, так что кому интересно все туда :)

Как подбирают сотрудников в Uniqlo
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