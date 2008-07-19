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ДК

Даниил Кадыков

На сайте с 30 мая 2008

Комментарии51
Темы0
Посты6
Коротко0
Рецепты читателей
LarousseЯ не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
12
Рецепты читателей

Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...

Рецепты читателей
Dr. Pepper – вкус детстваDr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...
67
Рецепты читателей

Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...

Рецепты читателей
Ягода в кубеВ московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.
26
Рецепты читателей

Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.

Рецепты читателей
Как сделать фаст-фуд полезнее?Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...
98
Рецепты читателей

Как сделать фаст-фуд полезнее? Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...

Рецепты читателей
Ягода счастьяПотребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.
32
Рецепты читателей

Ягода счастья Потребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.

Рецепты читателей
Опасный сыр “Casu Marzu”В США недавно был составлен рейтинг запретных деликатесов, некоторые из которых способны убить или покалечить самого гурмана.
87
Рецепты читателей

Опасный сыр “Casu Marzu” В США недавно был составлен рейтинг запретных деликатесов, некоторые из которых способны убить или покалечить самого гурмана.