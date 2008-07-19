Даниил Кадыков
На сайте с 30 мая 2008
Рецепты читателей
LarousseЯ не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
Рецепты читателей
Larousse Я не любитель энциклопедий и как наверно многие, я ищу всю информацию в интернете, но год назад мне в руки попала энциклопедия Larousse. Одна из немногих гастрономический энциклопедий которую интересно и читать, и смотреть, и просто держать в руках. Очень красивые и качественные картинки, доступный текст, 4000 словарных статей, 3000 рецептов, 1500 иллюстраций. Ответы практически...
Рецепты читателей
Dr. Pepper – вкус детстваDr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...
Рецепты читателей
Dr. Pepper – вкус детства Dr. Pepper (Доктор Пеппер, Германия) Чего только не придумывают люди, страдая от неразделенной любви! Поэты слагают поэмы, музыканты сочиняют романсы, драматурги пишут пьесы, садовники выводят новые сорта роз и орхидей, называя их в честь любимой… А что же делать аптекарям? Поверьте, при разбитом сердце и должной фантазии и они находят совершенно невероятные решения! Дело было...
Рецепты читателей
Ягода в кубеВ московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.
Рецепты читателей
Ягода в кубе В московских супермаркетах появились квадратные арбузы. «Геометрические» ягоды везут из Японии, где их вывели еще 30 лет назад.
Рецепты читателей
Как сделать фаст-фуд полезнее?Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...
Рецепты читателей
Как сделать фаст-фуд полезнее? Ни для кого не секрет, что гамбургеры и прочая «быстрая» еда, содержащая большое количество калорий, соли и сахара, – главная причина ожирения и лишнего веса у детей. Запретить фаст-фуд невозможно, но уменьшить вредное воздействие еды на детей несложно, если компании предлагающие фаст-фуд немного изменят меню. Например, как предлагает Исследовательский Центр Общественных Интересов...
Рецепты читателей
Ягода счастьяПотребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.
Рецепты читателей
Ягода счастья Потребление сока ягоды goji (годжи) хотя бы в течение двух недель приводит к появлению чувства общей удовлетворенности жизнью и улучшает работу желудочно- кишечного тракта.
Рецепты читателей
Опасный сыр “Casu Marzu”В США недавно был составлен рейтинг запретных деликатесов, некоторые из которых способны убить или покалечить самого гурмана.
Рецепты читателей