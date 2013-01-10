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Natasha Gorenburg

На сайте с 20 октября 2008

Комментарии30
Темы0
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Заявление в загс можно подать через интернет

ну понеслась)

Все свои: Китайская столовая на Загородном

А я там купила китайские сигареты в мягкой пачке, очень вкусный чай, и бутыль соевого соуса. Причём,стоимость каждого товара определяет китаец, бросив взгляд на тебя, как на арабском рынке. Мне "всё по 150" обошлось)))
а следующему человеку, "всё по 100")

50 проектов и высказываний столичного мэра

Почему бы не сделать подобную ретроспективу для каждого политика, занимающего главную административную должность, до отставки? Ведь прекрасная возможность увидеть и реально оценить деятельность главы, предугадать перспективы развития\масштабы бедствия. Вечно мы после драки кулаками машем...

Интимная кулинария

Афродизиаки с грядки =)

Укроп — русское народное средство от импотенции — смешать стакан сметаны и стакан пива, добавить мелко порезанный укроп. Действует моментально!

Хрен — очень возбуждающее средство, англичане даже называли его лошадиным редисом. Весьма полезно перед занятием сексом съесть кусочек черного хлеба, намазанного хреном.

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

razulka:
http://www.amazon.com/Cooking-Friends-Amy-Lyles-Wilson/dp/1558533834

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

smartblondie:
Большое спасибо, Вы меня смутили, право...
Просто написала о том, что мне интересно.

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

merc:
исправила =)

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

chemodani_str:
Луковый суп - на любителя, он, как и рыба, при правильном приготовлении
пахнет аппетитно. А консистенция зависит от количества добавленной воды)
Но не совсем пюре, скорее, как тесто на блины. Вот.

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

brianboy:
Спасибо большое, сама люблю вкусную еду и "вкусное" кино
а написать ещё могу много о чём, надо целый поток создавать)))

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

the_dutchess:
))) просто хотелось запостить Blade Runner

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

под каждым комментарием, есть кнопка ответить, это для того чтобы было ясно кому вы отвечаете)

Пост гурмана-киномана, пост - выражение любви

Я - дурак =)

Интимная кулинария

это выдержка из Малахов "+"?)))))))))

Интимная кулинария

Чёрт, вы меня деанонимизировали )))

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