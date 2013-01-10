Natasha Gorenburg
На сайте с 20 октября 2008
А я там купила китайские сигареты в мягкой пачке, очень вкусный чай, и бутыль соевого соуса. Причём,стоимость каждого товара определяет китаец, бросив взгляд на тебя, как на арабском рынке. Мне "всё по 150" обошлось)))
а следующему человеку, "всё по 100")
Почему бы не сделать подобную ретроспективу для каждого политика, занимающего главную административную должность, до отставки? Ведь прекрасная возможность увидеть и реально оценить деятельность главы, предугадать перспективы развития\масштабы бедствия. Вечно мы после драки кулаками машем...
Афродизиаки с грядки =)
Укроп — русское народное средство от импотенции — смешать стакан сметаны и стакан пива, добавить мелко порезанный укроп. Действует моментально!
Хрен — очень возбуждающее средство, англичане даже называли его лошадиным редисом. Весьма полезно перед занятием сексом съесть кусочек черного хлеба, намазанного хреном.
smartblondie:
Большое спасибо, Вы меня смутили, право...
Просто написала о том, что мне интересно.
merc:
исправила =)
chemodani_str:
Луковый суп - на любителя, он, как и рыба, при правильном приготовлении
пахнет аппетитно. А консистенция зависит от количества добавленной воды)
Но не совсем пюре, скорее, как тесто на блины. Вот.
brianboy:
Спасибо большое, сама люблю вкусную еду и "вкусное" кино
а написать ещё могу много о чём, надо целый поток создавать)))
the_dutchess:
))) просто хотелось запостить Blade Runner
под каждым комментарием, есть кнопка ответить, это для того чтобы было ясно кому вы отвечаете)
Я - дурак =)
это выдержка из Малахов "+"?)))))))))
Чёрт, вы меня деанонимизировали )))
ну понеслась)